معاملات مسکن در حال رونق گرفتن

سمانه محرمی نمینی، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بازار مسکن و قدرت خرید مستاجران، اظهار کرد: فروردین امسال برخلاف تصور برخی تحلیلگران، نشانههای روشنی از بازگشت تدریجی خریداران و خروج بازار از رکود سنگین زمستان را نشان داد. هرچند فروردین ماه همواره یکی از ماههای کممعامله بازار مسکن است، اما امسال میزان مراجعات و استعلامها در دفاتر املاک بهطور محسوسی افزایش یافت که این موضوع بیانگر تغییر فاز بازار است.
وی درباره وضعیت معاملات بازار مسکن در فروردین، افزود: اگرچه حجم معاملات نسبت به اسفند ماه کاهش تقویمی داشته است، اما در مقایسه با فروردین سال گذشته رشد محسوسی ثبت شده است. همچنین میزان تماسها، بازدیدها و مذاکرات خرید روندی افزایشی را تجربه کرده و این موضوع نشان میدهد بازار بهتدریج از رکود فاصله میگیرد.
این مقام صنفی در ادامه درباره وضعیت قیمتها بیان کرد: در فروردین قطعاً افزایش قیمت در بازار مسکن مشاهده شد، اما در بیشتر مناطق کشور قیمتها از حالت کاهشی خارج شده و به ثبات رو به بالا رسیدهاند. در برخی فایلهای ملکی حتی رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی نیز ثبت شده است که معمولاً میتواند پیشزمینه آغاز یک دوره رونق معاملاتی باشد.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره علت بازگشت خریداران به بازار مسکن گفت: بخش مهمی از خریداران که طی ماههای گذشته در انتظار کاهش بیشتر قیمتها بودند، اکنون با مشاهده توقف روند نزولی، دوباره وارد فاز بررسی و مذاکره برای خرید شدهاند. همچنین بخش سرمایهگذاری نیز به این جمعبندی رسیده است که دوره کف قیمتی بازار رو به پایان است.
محرمی درباره چشمانداز بازار مسکن اظهار کرد: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، پیشبینی میشود از اردیبهشت تا شهریور شاهد افزایش قابل توجه حجم معاملات در بازار مسکن باشیم. وی افزود: تأخیر بیشتر در تصمیمگیری از سوی متقاضیان میتواند منجر به از دست رفتن فرصت خرید با قیمتهای فعلی شود.
این مقام صنفی همچنین با اشاره به عوامل اثرگذار بر قیمتها یادآور شد: متغیرهایی همچون هزینه ساخت، تورم عمومی، قیمت مصالح ساختمانی و نرخ ارز نشان میدهد بازار مسکن ظرفیت رشد تدریجی قیمت را دارد. انتظار میرود در ماههای آینده بازار با آهنگی ملایم اما پیوسته وارد فاز رونق شود.
وی درباره وضعیت بازار اجاره نیز افزود: با نزدیک شدن به فصل نقلوانتقالات، افزایش قیمت در بازار اجاره طبیعی است، اما در صورت تداوم ثبات اقتصادی، احتمال دارد رشد اجارهبها نسبت به سال گذشته با همراهی موجران متعارفتر و کنترلشدهتر باشد.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک در پایان خاطرنشان کرد: بازار مسکن در مقطع فعلی در نقطهای قرار دارد که فرصت خرید هنوز وجود دارد، اما این بازه همیشگی نیست. تجربه بازار نشان داده پس از دورههای ثبات، معمولاً موج جدیدی از افزایش قیمت آغاز میشود و به همین دلیل متقاضیان خرید مصرفی یا سرمایهگذاری بهتر است تصمیمگیری خود را به تأخیر نیندازند.
