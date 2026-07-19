به گزارش خبرنگار مهر، در راستای سازماندهی بهتر خدمات و ارتقای کیفیت پذیرایی از زائران، مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۲۰، همایش توجیهی موکب‌داران «آیین جاماندگان اربعین حسینی» را برگزار می‌کند. این نشست با هدف توجیه مسئولین موکب‌ها و جانمایی دقیق آن‌ها جهت ارائه خدمات بهینه در روز اربعین، برنامه‌ریزی شده است.

این همایش در روز سه‌شنبه، ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۳۰ در تالار شیخ صدوق (ره) واقع در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار خواهد شد.

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۲۰ به عنوان مدیر ستاد جانمایی مواکب پیاده‌روی جاماندگان اربعین با برگزاری این نشست، بر اهمیت نقش موکب‌داران در مسیر اربعین تأکید کرده و خاطرنشان ساخت که جانمایی صحیح و آیین‌های توجیهی، کلید ارائه خدماتی شایسته و بدون نقص به زائرانی است که در قالب «آیین جاماندگان» در مسیر پیاده‌روی حضور می‌یابند. انتظار می‌رود با حضور فعالان موکب‌ها، هماهنگی‌های لازم جهت مدیریت فضای خدماتی در روزهای پرتردد اربعین به بهترین نحو صورت گیرد.