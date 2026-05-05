هشدار نارنجی وقوع رگبار و رعد وبرق در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل هواشناسی استان البرز گفت: بررسی نقشه‌های پیشیابی هوا از تغییرات جوی و ورود سامانه بارشی به استان البرز حکایت دارد.

بر این اساس از عصر امروز سه شنبه تا روز چهارشنبه شاهد وزش تندباد، گردوخاک،رگبار و رعد وبرق و احتمال بارش تگرگ در استان البرز خواهیم بود.

کاهش میدان دید، اختلال در تردد خودروها، خطر ریزش سنگ در محورهای کوهستانی، احتمال طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها از پیامدهای این وضعیت جوی است.

حقی آبی به مردم توصیه کرد از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، سفر به محورهای کوهستانی، طبیعت گردی و کوهنوردی، پناه گرفتن در حاشیه درختان و ایستادن در مناطق مرتفع به سبب احتمال برخورد آذرخش خودداری کنند.