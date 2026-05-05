بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی امروز سه‌شنبه و فردا به دلیل وجود شرایط ناپایدار علاوه بر پوشش ابر، سرعت وزش باد در همه نقاط افزایش‌یافته و به بازه نسبتاً شدید تا شدید لحظه‌ای و تندبادهای لحظه‌ای خواهد رسید.

وی گفت: پیرو هشدار صادره این شرایط با مخاطراتی همچون سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، خطر شکستن درختان کهن‌سال، امکان صدمه به پوشش گلخانه‌ها و... همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: طی ساعاتی از امروز برای نقاطی از استان وقوع بارش هابی به‌صورت پراکنده و رگباری همراه با رعدوبرق و احتمال رخداد تگرگ پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند اختلال در تردد، لغزندگی جاده‌ها و احتمال ایجاد رواناب را به همراه داشته باشد.

مرادپور، عنوان کرد: همچنین انتظار داریم گردوغبار موجود در جو منطقه تا فردا با شدت و ضعف تداوم داشته باشد که منجر به کاهش میدان دید و افت کیفیت هوا می‌شود.

وی افزود: روزهای پنجشنبه و جمعه پوشش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابل‌ملاحظه به‌ویژه برای مناطق شمالی و شرقی پدیده‌های غالب آسمان استان هستند.

مدیرکل هواشناسی لرستان، گفت: از نظر نوسانات دمایی طی ۴۸ ساعت آینده دماهای شبانه روند کاهشی را نشان می‌دهند.