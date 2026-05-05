به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی، ظهر سه شنبه در نشست خبری در فرمانداری بم، با اشاره به راهاندازی «سامانه ثبت ادعا» اظهار کرد: تمامی دستگاههای اجرایی مکلفاند سامانههای مرتبط خود را با این سامانه هماهنگ و متصل کنند تا امکان ثبت و رسیدگی قانونی به ادعاهای مالکیت فراهم شود.
وی با بیان اینکه پیش از اطلاعرسانی رسمی رئیس قوه قضائیه از طریق روزنامه رسمی، متقاضیان میتوانند با ثبتنام در سامانه نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام کنند، افزود: پس از آغاز رسمی طرح، مردم دو سال فرصت خواهند داشت تا اسناد مالکیت خود را دریافت کنند.
هاشمی، با اشاره به تکلیف قانونی دستگاهها درخصوص مستندسازی اموال و اراضی تحت اختیار افزود: عدم ثبت املاک دستگاهها در سامانه قانونی، تبعات حقوقی و اداری دارد و در مواردی میتواند موجب انفصال مدیران شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه مستندسازی املاک دولتی از وظایف مهم حاکمیتی است، تصریح کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئول صدور سند برای اراضی روستایی و جهاد کشاورزی متولی صدور اسناد اراضی کشاورزی است و روستاییان و کشاورزان میتوانند با مراجعه به بنیاد مسکن از خدمات صدور سند مالکیت بهرهمند شوند.
ضرورت اتصال شهرداریها و دهیاریها به سامانه ثبت الکترونیک
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به ماده ۱۴ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات» گفت: شهرداریها، دهیاریها و مراجع صدور پروانه ساختمان تکالیف مشخصی در این حوزه دارند.
هاشمی، افزود: تمامی مراجع صادرکننده مجوز ساخت مکلفاند برای تبادل الکترونیکی استعلامات به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شوند و عدم ارسال استعلام علاوه بر اخلال در فرآیند تنظیم سند، میتواند حقوق دستگاه مربوطه را تضییع کند.
وی هشدار داد: گر پاسخ استعلامها ارسال نشود، احتمال تنظیم سند بدون اطلاع از بدهیهای احتمالی وجود دارد که مسئولیت حقوقی و اداری آن بر عهده دستگاهی پاسخ ندهنده خواهد بود.
امکان صدور سند مالکیت آپارتمانها از طریق سامانه الکترونیک
وی با اشاره به فراهم شدن زیرساختهای لازم برای صدور سند مالکیت آپارتمانها گفت: شهرداریها باید از ظرفیت پنجره واحد مدیریت زمین استفاده و استعلامها و صدور پروانهها را از طریق این سامانه انجام دهند.
هاشمی، با اشاره به مصوبه کمیته راهبری اظهار کرد: شهرداری مرکز استان کرمان باید تا پایان اسفندماه به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین متصل میشد و سایر شهرداریهای استان نیز باید حداکثر تا پایان خردادماه اتصال خود را تکمیل کنند.
به گفته وی، شهرداری مشهد این طرح را بهطور کامل اجرا کرده و استانها میتوانند از تجربیات این شهرداری استفاده کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در پایان خواستار همکاری همه دستگاههای اجرایی شد و گفت: اجرای بهموقع تکالیف قانونی، صدور اسناد مالکیت را یکپارچه، شفاف و الکترونیک میکند و از حقوق مردم و منافع عمومی صیانت خواهد کرد.
