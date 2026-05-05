۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

۲۶ زندانی جرایم عمومی در مراغه آزاد شدند

مراغه- با حضور رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی ۲۶ زندانی جرایم عمومی در مراغه آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی خلیل‌الهی رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی روز سه‌شنبه در آیین آزادی این زندانیان اظهار کرد: بیشتر این زندانیان در دوران ندامت قرآن را حفظ و در امور فرهنگی بیشتر فعالیت داشته‌اند.

وی افزود: زندانیان تلاش کنند پس از بازگشت به آغوش خانواده‌ها مسیر درست را در ادامه زندگی انتخاب کنند.

خلیل‌الهی خاطرنشان کرد: با حضور یک نفر در زندان در بیشتر موارد خانواده‌ها نیز دچار آسیب و مشکلات اجتماعی می‌شوند.

رئیس‌کل دادگستری استان افزود: ازاین‌پس برای داشتن یک زندگی شرافتمندانه در کنار خانواده تلاش کنید.

رئیس زندان مراغه نیز در این مراسم گفت: از ابتدای سال ۳۷ نفر زندانی جرایم غیرعمد و مالی از میدان آزاد شده‌اند.

سلطانی افزود: سال گذشته به همت اعضای صلح و سازش زندان و انجمن حمایت زندانیان ۱۱ نفر از چوبه دار آزاد شده‌اند.

وی اضافه کرد: زندان مراغه در جلب رضایت از خانواده‌های مقتولان برای آزادی زندانیان قصاص رتبه نخست استان را دارد.

کد مطلب 6820831

