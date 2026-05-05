۲۶ زندانی جرایم عمومی در مراغه آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی خلیلالهی رئیسکل دادگستری آذربایجان شرقی روز سهشنبه در آیین آزادی این زندانیان اظهار کرد: بیشتر این زندانیان در دوران ندامت قرآن را حفظ و در امور فرهنگی بیشتر فعالیت داشتهاند.
وی افزود: زندانیان تلاش کنند پس از بازگشت به آغوش خانوادهها مسیر درست را در ادامه زندگی انتخاب کنند.
خلیلالهی خاطرنشان کرد: با حضور یک نفر در زندان در بیشتر موارد خانوادهها نیز دچار آسیب و مشکلات اجتماعی میشوند.
رئیسکل دادگستری استان افزود: ازاینپس برای داشتن یک زندگی شرافتمندانه در کنار خانواده تلاش کنید.
رئیس زندان مراغه نیز در این مراسم گفت: از ابتدای سال ۳۷ نفر زندانی جرایم غیرعمد و مالی از میدان آزاد شدهاند.
سلطانی افزود: سال گذشته به همت اعضای صلح و سازش زندان و انجمن حمایت زندانیان ۱۱ نفر از چوبه دار آزاد شدهاند.
وی اضافه کرد: زندان مراغه در جلب رضایت از خانوادههای مقتولان برای آزادی زندانیان قصاص رتبه نخست استان را دارد.
