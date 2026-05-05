به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون) ، حامد احمدی با اشاره به افتتاح نخستین مرکز تحقیق و توسعه شبکه هوشمند صنعت برق، بهبود مدیریت ناترازی تولید و مصرف برق در کشور و مصرف هوشمندانه انرژی الکتریکی را از مهمترین اهداف راه‌اندازی این مرکز عنوان کرد.

مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع شرکت توانیر مدیریت مصرف هوشمند را از ارکان سیاستگذاری صنعت برق در خصوص ناترازی برشمرد و با اشاره گسترش استفاده از تجهیزات هوشمند در زندگی مردم، از شکل‌گیری یک اکو سیستم جدید در این عرصه خبر داد که کنتورهای هوشمند از اجزای اصلی آن محسوب می‌شود و به زودی سایر تجهیزات مانند کلیدهای هوشمند نیز در خانه‌ها نصب خواهد شد تا امکان استفاده هوشمندانه از انرژی الکتریکی را برای همگان فراهم کند.

احمدی مرکز تحقیق و توسعه شبکه هوشمند را مجهز به واحد تولید برق خورشیدی، خودروی برقی، ذخیره‌ساز انرژی الکتریکی و تجهیزات خانه هوشمند ذکر کرد و افزود: این مجموعه به تمامی اجزای هوشمند متصل به شبکه‌های برق تجهیز شده و از مهمترین قابلیتهای آن شبیه‌سازی داده‌های صنعت برق از طریق داده‌کاوی و تصمیم‌گیری به کمک هوش مصنوعی است که بهترین تصمیمات را در اختیار راهبران شبکه قرار می‌دهد.

وی طراحی و تولید نرم‌افزارها و شبیه‌سازهای مورد استفاده در این مرکز را کاملا داخلی عنوان و از تلاش تولیدکنندگان ایرانی برای ساخت و بومی‌سازی سایر تجهیزات جدید در این عرصه خبر داد.

احمدی در خاتمه با اشاره به نزدیک شدن فصل گرما و پرباری شبکه از مردم عزیز کشور خواست برنامه‌های مدیریت مصرف را جدی بگیرند و با صرفه‌جویی در مصرف برق، صنعت برق را در مدیریت اوج بار تابستان یاری دهند.