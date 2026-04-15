زمان قرعه کشی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) اعلام کرد قرعهکشی نهایی رقابتهای جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ عربستان سعودی در تاریخ ۹ می ۲۰۲۶ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) در شهر ریاض و در منطقه تاریخی «الطریف» در درعیه برگزار خواهد شد؛ منطقهای که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.
بر اساس اعلام AFC، این مراسم که پیشتر قرار بود در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۲۶ در ریاض برگزار شود، به منظور تضمین حضور کامل تمامی ذینفعان و فدراسیونهای عضو شرکتکننده، با تغییر زمان مواجه شده است. این تغییر با هدف برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد و در شأن اعتبار بالای مهمترین تورنمنت فوتبال ملی قاره آسیا صورت گرفته است.
در ادامه این گزارش آمده است که با قطعی شدن حضور ۲۳ تیم از ۲۴ تیم شرکتکننده، قرعهکشی مرحله نهایی نوزدهمین دوره این رقابتها برگزار خواهد شد و تیمهای حاضر در قالب ۶ گروه ۴ تیمی تقسیم میشوند تا مسیر رقابتها در یکی از مهمترین تورنمنتهای ملی فوتبال آسیا مشخص شود. این رقابتها برای نخستین بار در عربستان سعودی و از تاریخ ۷ ژانویه تا ۵ فوریه ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد.
تنها سهمیه باقیمانده نیز در تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۲۶ و در دیدار پلیآف میان تیمهای لبنان و یمن مشخص خواهد شد؛ دیداری که تکلیف آخرین تیم صعودکننده به مرحله نهایی را روشن میکند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در پایان ضمن قدردانی از کمیته برگزاری محلی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ عربستان سعودی و همچنین خانواده فوتبال آسیا، همکاری و همراهی آنها را در این روند قابل توجه و ارزشمند توصیف کرده است.
همچنین تأکید شده است جزئیات مربوط به زمان دقیق آغاز مراسم قرعهکشی در آینده از طریق کانالهای رسمی AFC اعلام خواهد شد.
