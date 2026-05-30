به گزارش خبرنگار مهر اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهرهوری انرژی گفت: اصلاح قیمت حاملهای انرژی به دلیل ملاحظات اقتصادی و اجتماعی فعلی امکانپذیر نیست.
وی با تاکید بر استراتژی «انتفاع عمومی»، اعلام کرد که به جای فشار بر سبد معیشتی خانوار، در ازای کاهش مصرف انرژی، پاداش نقدی به مردم پرداخت خواهد شد.
این رویکرد، کاهش ناترازی انرژی و حذف نیاز به واردات را هدف قرار داده است. به گفته وی، روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین نیاز به واردات داریم که سالانه ۸ میلیارد دلار ارزبری دارد. اگر هر خانواده تنها یک لیتر بنزین کمتر مصرف کند، بخش قابل توجهی از این کسری جبران خواهد شد.
سقاب اصفهانی همچنین بر «طرح ملی» فرهنگسازی در زمینه صرفهجویی تاکید کرد و گفت: باید مردم بدانند که با کاهش مصرف، منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای اساسی و دارو خواهد شد. گره زدن منافع اقتصادی مستقیم مردم به کاهش مصرف، هسته اصلی برنامههایی چون «پاداش صرفهجویی» است که بخشی از آن توسط وزیر نیرو آغاز شده و ابعاد دیگر آن در حال بررسی است.
وی وظایف راهبردی سازمان بهرهوری انرژی را در سه محور اصلی ایجاد و ارتقای بهرهوری انرژی، کاهش شدت انرژی از طریق مدیریت هوشمند مصرف و عادلانهسازی یارانه انرژی خلاصه کرد. معاون رئیسجمهور با اشاره به تولید قابل قبول در این حوزه، مصرف بالای انرژی در ایران را موجب قرار گرفتن کشور در زمره بدترینها دانست که منجر به ناترازی و عدم کفاف تولید برای تقاضای داخلی شده است.
سقاب اصفهانی در تشریح شرایط «جنگ اقتصادی» علیه زیرساختهای انرژی، به تولید سالانه ۲۹۷ میلیارد متر مکعب گاز اشاره کرد که با وجود صادرات و مصارف عملیاتی، با کسر ۴۵ میلیارد متر مکعبی برق و گاز صنایع و همچنین کاهش تولید به دلیل حملات دشمن، مجموعاً با ناترازی ۱۰۰ میلیارد متر مکعبی گاز مواجه هستیم. وی آمریکا را متهم کرد که عمداً به دنبال آسیب به زیرساختهاست تا ایران را با بحران کمبود مواجه سازد.
وی با اشاره به کاهش تولید بنزین از ۱۱۵ به ۱۱۰ میلیون لیتر در روز به دلیل هدف قرار گرفتن زیرساختها، و افزایش ۱۰ میلیون لیتری مصرف نسبت به سال گذشته، رقم ناترازی روزانه بنزین را ۳۰ میلیون لیتر اعلام کرد.
معاون رئیسجمهور دو مسیر پیشروی دولت برای حل این بحران را برشمرد: واردات سوخت با ارزبری گسترده و مدیریت مصرف و افزایش تولید با تلاش شبانهروزی برای احیای زیرساختها. وی بر لزوم «خودکنترلی» دولت و توسعه انرژیهای خورشیدی تاکید کرد و مشارکت مردم در مدیریت مصرف را راهکار اصلی دانست. به گفته وی، کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی در تهران میتواند جهشی فوقالعاده در توان نظامی کشور ایجاد کند.
سقاب اصفهانی همچنین درباره کاهش تزریق گاز به میادین نفتی هشدار داد که این اقدام میتواند منجر به کاهش تولید آتی نفت شود. وی در نهایت به ضرورت تغییر رفتار مصرفی در سطح جامعه اشاره کرد و راهکارهای سادهای چون استفاده از سفرهای اشتراکی، تعیین روز بدون خودرو، کشیدن دوشاخهها از پریز و سفر در ساعات کمترافیک را از جمله اقدامات مؤثر در کاهش ناترازیها برشمرد.
