تغییر عجیب در ترکیب تیم ملی بدمینتون/ چرا زارعی از فهرست خط خورد؟

به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ قرار است آبان به میزبانی سنگال برگزار شود. رویدادی مهم در سطح ورزش پایه جهان که به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین آوردگاه‌های استعدادهای جوان شناخته می‌شود. این بازی‌ها فرصتی ویژه برای کشورهاست تا نسل آینده ورزش خود را در سطح بین‌المللی محک بزنند و مسیر حضور در سطوح بالاتر از جمله المپیک بزرگسالان را هموار کنند.

در این میان بدمینتون ایران نیز موفق شده دو سهمیه حضور در این بازی‌ها را کسب کند. اتفاقی مثبت که می‌تواند نشانه‌ای از حرکت این رشته در مسیر رشد و توسعه باشد. بر اساس اعلام رسمی فدراسیون بدمینتون این دو سهمیه توسط امیرعلی احمدلو و آیسان زارعی به دست آمده بود و همین دو ورزشکار نیز به‌عنوان نمایندگان ایران برای حضور در داکار معرفی شدند.

در ادامه همین روند حتی برنامه آماده‌سازی آیسان زارعی نیز از سوی فدراسیون اطلاع‌رسانی شد. طبق اعلام رسمی این بازیکن از ابتدای اردیبهشت‌ تمرینات خود را زیر نظر ثریا آقایی آغاز کرده و قرار بود این اردو تا ۲۰ اردیبهشت ادامه داشته باشد. برگزاری این اردو نشان می‌داد که زارعی یکی از گزینه‌های قطعی اعزام به این رقابت‌هاست و فدراسیون نیز روی آماده‌سازی او حساب ویژه‌ای باز کرده است.

با این حال در شرایطی که هنوز این اردو به پایان نرسیده بود روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبشهت فدراسیون بدمینتون در خبری جدید تغییری قابل توجه در ترکیب اعزامی ایجاد کرد. تغییری که بدون هیچ‌گونه توضیح رسمی اعلام شد. بر اساس این خبر نام آیسان زارعی از فهرست اعزامی حذف و زهرا رباطی به‌عنوان جایگزین او معرفی شده است.

این تغییر ناگهانی در حالی رخ داده که پیش از این نه‌تنها زارعی به‌عنوان نماینده اعزامی معرفی شد بلکه فرآیند آماده‌سازی او نیز به‌طور رسمی آغاز شده بود. همین موضوع باعث شده تا پرسش‌هایی جدی درباره دلایل این تصمیم شکل بگیرد. به‌ویژه آنکه تا این لحظه هیچ توضیحی از سوی فدراسیون بدمینتون درباره چرایی این جابه‌جایی ارائه نشده است.

از سوی دیگر نگاهی به سوابق زهرا رباطی نیز به این ابهام‌ها دامن می‌زند. رباطی پیش از این به‌ عنوان تنها نماینده بدمینتون ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین حضور داشت اما در همان دیدار نخست شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. حال باید دید این ورزشکار با چه معیارهایی جایگزین بازیکن قبلی شده و چه برنامه‌ای برای آماده‌سازی او در فاصله باقی‌مانده تا بازی‌های داکار در نظر گرفته شده است.

در مجموع آنچه در این میان بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند نبود شفافیت در روند تصمیم‌گیری است. تغییر در فهرست اعزامی آن هم در شرایطی که یک ورزشکار در حال طی کردن برنامه آماده‌سازی رسمی است نیازمند توضیحی روشن و قانع‌کننده از سوی مسئولان است. توضیحی که بتواند هم ابهام‌های موجود را برطرف کند و هم از بروز حاشیه‌های احتمالی در آستانه یک رویداد مهم بین‌المللی جلوگیری کند.