جزئیات برگزاری دیدارهای معوقه لیگ برتر بدمینتون اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام فدراسیون بدمینتون زمان برگزاری دیدارهای معوقه لیگ برتر آقایان و همچنین برنامه هفتههای نهم و دهم لیگ برتر بانوان مشخص شد.
بر این اساس دیدارهای معوقه هفتههای هفتم و چهاردهم لیگ برتر آقایان در تاریخ ۲۴ اردیبهشت برگزار خواهد شد. در این رقابتها تیمهای چادرملو اردکان و کاژه تهران، بسکی گنبد و درخشان زنجان، همچنین رعد پدافند هوایی کرمان و پرتو نیرو روشا مشهد به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
همچنین مسابقات هفتههای نهم و دهم لیگ برتر بانوان در تاریخ ۲۱ اردیبهشت برگزار میشود که طی آن تیمهای فخار مشهد با نفت تهرانسر و درخشان زنجان با کاژه تهران رقابت خواهند کرد.
این رقابتها در راستای ادامه برگزاری منظم مسابقات لیگ برتر بدمینتون کشور و تعیین جایگاه تیمها در جدول ردهبندی انجام میشود.
