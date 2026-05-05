رباطی و احمدلو مسافران داکار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، جلسه کمیته تیمهای ملی فدراسیون بدمینتون روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت با حضور محمدرضا پوریا و اعضای کمیته شامل مرتضی مداحی، فریبا مددی، فرشاد نصرتی، بهادر زکیزاده، فریبا جلالیان، غلامرضا پارسا و علیرضا الهاکی برگزار شد.
در این نشست موضوعات مختلفی پیرامون برنامهریزی تیمهای ملی و مسابقات انتخابی مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت. در ادامه گزارشهایی از روند برگزاری اردوها و وضعیت تیمهای ملی توسط بهادر زکیزاده و فریبا جلالیان ارائه شد.
در بخش دیگری از جلسه رئیس فدراسیون محمدرضا پوریا ضمن قدردانی از زحمات صورتگرفته کسب دو سهمیه حضور در رقابتهای المپیک جوانان زیر ۱۹ سال داکار را تبریک گفت و این موفقیت را حاصل برنامهریزی دقیق و تلاش مجموعه فدراسیون دانست.
در جمعبندی این نشست اعزام زهرا رباتی و امیرعلی احمدلو به عنوان نمایندگان ایران در این رقابتها به تصویب رسید. همچنین در خصوص برنامهریزی حضور در مسابقات ناگویا و اردوهای مرتبط تصمیمات لازم اتخاذ شد.
بر اساس مصوبات جلسه و با توجه به تخصیص سهمیه یک ورزشکار دختر و یک ورزشکار پسر مقرر شد اعزامها با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک انجام شود.
همچنین با توجه به جلسه برگزار شده در هفته گذشته با وزیر ورزش و جوانان برگزاری اردوهای برونمرزی در کشورهای هند و تایلند مورد حمایت قرار گرفت. در این راستا با نگاه ویژه مقام عالی وزارت احمد دنیامالی به رشته بدمینتون مقرر شد زمینههای لازم برای اعزام ملیپوشان به این اردوها با هدف ارتقای سطح فنی و حضور مؤثر در مسابقات بینالمللی فراهم شود.
در پایان موضوع حضور تیمهای پایه در رقابتهای آسیایی و المپیک جوانان مورد بررسی قرار گرفت و نظرات اعضا جمعبندی و تصویب شد.
