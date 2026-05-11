به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، مسابقات انتخابی تیمهای ملی بدمینتون بانوان و آقایان جهت حضور در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از دوم تا پنجم خرداد به میزبانی استان قزوین و شهر تهران برگزار میشود.
این رقابتها با هدف شناسایی و انتخاب نفرات برتر تیمهای ملی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد و ملیپوشان منتخب استانهای مختلف کشور در دو بخش بانوان و آقایان به مصاف یکدیگر میروند.
در بخش بانوان این مسابقات از دوم تا چهارم خرداد در قزوین برگزار میشود و بازیکنانی همچون رومینا تاجیک، پریا اسکندری، ساره امینیان، فردوس فروغی، مبینا ندائی و زهرا رباطی از تهران، فاطمه احمدزاده و آیدا عنایتی از خراسان رضوی و سیده آیسان شوریده ضیابری و ثنا حسنلوفرد از زنجان در این رقابتها حضور دارند.
در بخش آقایان نیز رقابتهای انتخابی از چهارم تا پنجم خرداد در سالن بدمینتون مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار میشود. در این مرحله بازیکنانی از استانهای مختلف از جمله علی حیاتی از کرمانشاه، محمد زرچی از خراسان رضوی، امیرعلی احمدلو از مرکزی، محمدمهدی میرشکاری از سیستان و بلوچستان، پویا نجیبزاده از کرمان و همچنین جمعی از ورزشکاران استانهای زنجان و تهران برای قرار گرفتن در ترکیب نهایی تیم ملی به رقابت خواهند پرداخت.
این مسابقات با ارزیابی کادر فنی تیمهای ملی نقش تعیینکنندهای در انتخاب ترکیب اعزامی ایران به بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ خواهد داشت.
