بهادر زکی‌زاده سرمربی تیم ملی بدمینتون در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: اردوهای تیم ملی به صورت انفرادی و زیر نظر مربیان در استان‌های مختلف در حال پیگیری است و فدراسیون نیز نظارت کاملی بر روند آماده‌سازی بازیکنان دارد.

وی ادامه داد: قرار است در هفته نخست خردادماه مسابقات انتخابی تیم ملی برگزار شود تا تکلیف دو نماینده اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی ناگویا مشخص شود. در این دوره یک نماینده در بخش بانوان و یک نماینده در بخش مردان خواهیم داشت.

سرمربی تیم ملی بدمینتون با اشاره به برنامه فدراسیون برای آماده‌سازی بهتر ملی‌پوشان خاطرنشان کرد: پس از مشخص شدن نفرات اعزامی در نظر داریم تعدادی از بازیکنان منتخب را به اردوهای برون‌مرزی اعزام کنیم. در این زمینه رایزنی‌هایی با کشورهای مالزی، اندونزی و تایلند انجام شده که در حال حاضر مالزی و اندونزی در اولویت قرار دارند. تلاش ما این است که این اردوها در صورت فراهم شدن شرایط به مدت ۲۰ روز تا یک ماه برگزار شود.

وی با اشاره به برنامه‌های بلندمدت بدمینتون ایران تصریح کرد: بدمینتون به عنوان یک رشته المپیکی علاوه بر نظارت فدراسیون ایران تحت پوشش پروژه المپیک آسیا (AOP) نیز قرار دارد و بازیکنان ما در مسیر کسب سهمیه المپیک برنامه‌ریزی می‌شوند.

زکی‌زاده در ادامه درباره اهداف بدمینتون ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: واقعیت این است که نباید از رشته‌ای مانند بدمینتون انتظار مدال‌آوری در بازی‌های آسیایی داشت اما هدف ما این است که بازیکنان مستعد ایران در میادین بزرگ آسیایی و بین‌المللی قرار بگیرند و تجربه کسب کنند. در دوره گذشته نیز چنین نگاهی داشتیم و این مسیر را ادامه می‌دهیم.

وی افزود: بازی‌های آسیایی فقط یک مسابقه نیست و می‌تواند فرصت بسیار ارزشمندی برای بازیکنان ما باشد. اگر شرایط فراهم شود این امکان وجود دارد که ملی‌پوشان ایران در حاشیه این رقابت‌ها اردویی مشترک با بازیکنان آسیایی داشته باشند. فعلاً چیزی قطعی نشده اما در تلاش هستیم این اتفاق خوب رقم بخورد.

سرمربی تیم ملی بدمینتون درباره برنامه بازیکنان برای کسب سهمیه المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ نیز اظهار داشت: ملی‌پوشان ایران علاوه بر برنامه‌ریزی برای ناگویا مسابقات کسب سهمیه المپیک را نیز در برنامه دارند. زمان به سرعت در حال گذر است و هدف ما این است که بازیکنان ایرانی بتوانند سهمیه حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را به دست بیاورند.

وی در پایان درباره وضعیت تیم‌های پایه و المپیک جوانان عنوان کرد: در بخش جوانان المپیک داکار را پیش‌رو داریم که دو نماینده خواهیم داشت. این بازیکنان آینده‌سازان بدمینتون ایران هستند و امید زیادی به آنها داریم. زهرا رباطی یکی از استعدادهای خوب بدمینتون ایران است که تا سال گذشته توانست به رنکینگ ۷۰ جهان در رده جوانان برسد و اگر برخی اتفاقات از جمله شرایط جنگی رخ نمی‌داد قطعاً می‌توانست جایگاه بهتری هم به دست بیاورد. امیرعلی احمدلو نیز از بازیکنان پرتلاش و آینده‌دار ماست که عملکرد خوبی داشته و می‌توان به او امیدوار بود. البته همه این بازیکنان همچنان در حال طی کردن روند آماده‌سازی خود هستند و ممکن است میزبانی المپیک جوانان نیز از داکار به قاهره منتقل شود.

زکی‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره جایگزینی زهرا رباطی به جای آیسان زارعی برای حضور در المپیک جوانان داکار گفت: در جریان جزئیات این موضوع نبودم اما آنطور که شنیدم در ابتدا در محاسبه شرایط سنی زهرا رباطی اشتباهی صورت گرفته بود و به همین دلیل نام آیسان زارعی مطرح شد اما پس از بررسی‌های مجدد مشخص شد رباطی همچنان شرایط حضور در رده سنی جوانان را دارد و با توجه به رنکینگ بهتر طبیعی بود که او به عنوان نماینده اعزامی انتخاب شود و در نهایت این موضوع اصلاح شد.

وی افزود: البته آیسان زارعی همچنان یکی از گزینه‌های اصلی و ذخیره تیم محسوب می‌شود. ما همیشه این سیاست را داریم که برای اعزام‌ها بازیکن ذخیره نیز در نظر بگیریم تا اگر برای ورزشکاری مشکلی پیش آمد و امکان حضور نداشت گزینه جایگزین آماده باشد.