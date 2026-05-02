به گزارش خبرنگار مهر، در دوره گذشته بازیهای آسیایی که به میزبانی هانگژوی چین برگزار شد بدمینتون ایران با دو نماینده در بخش بانوان و مردان حضور پیدا کرد اما هر دو بازیکن در همان دیدار نخست برابر رقبای خود شکست خوردند و از دور رقابتها کنار رفتند. تجربهای که هرچند با نتیجه مطلوبی همراه نبود اما از نظر فنی و بینالمللی ارزشمند تلقی شد. حالا در آستانه بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بدمینتون ایران بار دیگر با دو نماینده به این رقابتها بازمیگردد. حضوری که این بار با هدف نمایش بهتر و کاهش فاصله با قدرتهای برتر آسیا برنامهریزی شده است.
سیمین مهدوی سرمربی تیم ملی بدمینتون بانوان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت آمادهسازی این تیم برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: در حال حاضر اردوهای تیم ملی بهصورت غیرمتمرکز و در چند استان در حال برگزاری است. با توجه به اینکه فعلاً شرایط لازم برای برگزاری اردوی متمرکز در تهران فراهم نبود تصمیم بر این شد که ملیپوشان زیر نظر مربیان شخصی خود و مطابق با برنامههای تدوینشده از سوی کادر فنی تیم ملی روند آمادهسازی را دنبال کنند.
وی افزود: بهزودی یک مرحله مسابقه انتخابی در تهران برگزار خواهیم کرد تا تکلیف نماینده اعزامی به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا مشخص شود. پس از آن و با معرفی بازیکن نهایی به کمیته ملی المپیک برنامه ما این است که اردوهای متمرکز را در تهران از سر بگیریم البته اجرای این برنامهها تا حد زیادی به شرایط کشور بستگی دارد.
مهدوی در ادامه خاطرنشان کرد: فدراسیون برنامههایی برای ارتقای سطح فنی ملیپوشان در نظر دارد و در همین راستا اعزام به اردوهای برونمرزی در کشورهایی مانند هند، تایلند و چین مطرح شده است. این کشورها از قطبهای بدمینتون آسیا هستند و حضور در چنین اردوهایی میتواند تأثیر قابل توجهی در پیشرفت بازیکنان ما داشته باشد. خوشبختانه در این زمینه با کادر فنی نیز مشورتهایی انجام شده و از نظر فنی این انتخابها کاملاً هدفمند است.
وی ادامه داد: طبیعتاً اجرای این برنامهها مستلزم فراهم بودن شرایط و تأمین منابع است. فدراسیون قطعاً برای این موضوع برنامهریزیهایی انجام داده اما در نهایت عملیاتی شدن آن به شرایط کلی کشور وابسته خواهد بود.
سرمربی تیم ملی بدمینتون بانوان با اشاره به تجربه حضور در بازیهای آسیایی گذشته گفت: در دوره قبلی بازیهای آسیایی هانگژو حضور داشتیم که تجربه بسیار ارزشمندی برای بدمینتون ایران بود. خوشبختانه برای این دوره نیز سهمیهای به این رشته اختصاص پیدا کرده که اتفاق مثبتی محسوب میشود.
وی تأکید کرد: واقعیت این است که فاصله ما با قدرتهای بزرگ بدمینتون آسیا همچنان زیاد است و نمیتوانیم وعده کسب مدال بدهیم اما این موضوع به هیچ عنوان به معنای عدم حضور یا کماهمیت بودن این رقابتها نیست. ما باید در این میادین شرکت کنیم، تجربه کسب کنیم و در کنار آن با تمام توان برای ثبت بهترین نتیجه ممکن تلاش خواهیم کرد.
مهدوی همچنین درباره وضعیت مسابقات داخلی گفت: هر ساله رقابتهای جام فجر را در پیش داشتیم که به دلیل داشتن امتیاز رنکینگ جهانی نقش بسیار مهمی در آمادهسازی و ارتقای جایگاه بازیکنان ما ایفا میکرد. با توجه به محدودیت اعزامهای برونمرزی این مسابقات فرصت بسیار خوبی برای ملیپوشان بود اما متأسفانه به دلیل شرایط موجود برگزاری آن تاکنون دو بار به تعویق افتاده و هنوز وضعیت نهایی آن مشخص نیست.
وی در پایان افزود: امیدواریم با بهبود شرایط بتوانیم هم برنامههای داخلی و هم اردوهای برونمرزی را طبق برنامه پیش ببریم تا تیم ملی با آمادگی بهتری در بازیهای آسیایی ناگویا حاضر شود و گام مثبتی در مسیر پیشرفت بدمینتون بانوان برداشته شود.
