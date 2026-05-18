رایزنی فدراسیون بدمینتون برای برگزاری اردو در مالزی، اندونزی و تایلند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که این روزها تیم‌های ملی در رشته‌های مختلف ورزشی روند آماده‌سازی خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ دنبال می‌کنند بدمینتون ایران نیز برنامه‌ریزی ویژه‌ای را برای حضور در این رقابت‌ها در دستور کار قرار داده است.

بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون قرار است دو نماینده ایران یکی در بخش بانوان و دیگری در بخش مردان به بازی‌های آسیایی اعزام شوند. به همین منظور مسابقات انتخابی تیم ملی به زودی برگزار خواهد شد تا تکلیف نفرات اعزامی مشخص شود.

فدراسیون بدمینتون همچنین در نظر دارد برای آماده‌سازی بهتر نمایندگان ایران اردوهای برون‌مرزی را برای نفرات منتخب و تعدادی از بازیکنان دارای رنکینگ مناسب برگزار کند. این اردوها در صورت فراهم شدن شرایط به مدت ۲۰ روز تا یک ماه برنامه‌ریزی شده است.

در حال حاضر کشورهای مالزی، اندونزی و تایلند از جمله گزینه‌هایی هستند که فدراسیون در حال رایزنی با آن‌هاست تا شرایط اعزام ملی‌پوشان به اردوهای آماده‌سازی در این کشورها فراهم شود.