۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۲

عبداللهی: حضور فعال نیروهای هلال احمر در صحنه جنگ اخیر مایه افتخار است

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) از تلاش‌ و رشادت‌های امدادگران و کارکنان جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) در پیامی‌ با اشاره به گزارش عملکرد جمعیت هلال‌احمر در جنگ تحمیلی سوم، گفت: با توجه به عملکرد و اقدامات بسیار مؤثر جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ تحمیلی سوم، بر خود لازم دانستم از همت و فداکاری مسئولان، مدیران و آحاد کارکنان آن جمعیت خدوم قدردانی کنم.

وی ضمن ادای احترام به مقام والای شهدا، به‌ویژه شهدای گرانقدر جمعیت هلال‌احمر در جنگ تحمیلی سوم، افزود: حضور امیدآفرین امدادگران جمعیت هلال‌احمر در صحنه‌های امدادرسانی به مردم مظلوم و بی‌دفاع شهرها در جریان جنگ تحمیلی سوم، یادآور خاطرات پرافتخار حضور پزشکان و امدادگران در میدان‌های نبرد دفاع مقدس هشت‌ساله است که دوشادوش مجاهدان و رزمندگان اسلام در خطوط مقدم به خدمت‌رسانی می‌پرداختند؛ حضوری که مایه افتخار و مباهات است.

به گفته وی، پذیرش خطرات حضور در صحنه‌های امدادرسانی در شرایط جنگی، از جمله حملات مستقیم پهپادهای دشمن به امدادگران و خودروهای امدادی، ریزش آوار در مناطق بمباران‌شده و نیز امدادرسانی در مناطقی که احتمال انفجار مهمات و موشک‌های عمل‌نکرده دشمن وجود داشت، تنها از عهده انسان‌هایی مؤمن، شجاع، فداکار و ایثارگر برمی‌آید؛ ویژگی‌هایی که به‌ روشنی در مسئولان و کارکنان آن جمعیت خدوم مشاهده می‌شود و شایسته قدردانی است.

سردار عبداللهی در ادامه افزوده است: همچنین آماده‌باش ۲۴ ساعته مدیران، مسئولان و کارکنان ایثارگر جمعیت هلال‌احمر و حضور سریع و به‌موقع امدادگران در مناطق بمباران‌شده و ارائه خدمات امدادی در طول ایام جنگ و پس از آن، جلوه‌ای از مدیریت جهادی، تجربه‌های ارزشمند و روحیه ایثار و تعهد مدیران و کارکنان این مجموعه خدمت‌رسان است.

