ایران بارندگی بالاتر از حد نرمال تجربه کرده است؛ چالش آبی فلات مرکزی

سحر تاجبخش در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه هواشناسی استان مازندران اظهار کرد: یکی از مهمترین خدمات سازمان هواشناسی، ارائه خدمات تخصصی در حوزه هواشناسی هوانوردی به فرودگاهها، خلبانان و مجموعه صنعت هوایی کشور است.
وی افزود: فرودگاه رامسر از جمله فرودگاههایی است که ایستگاه هواشناسی فرودگاهی در آن مستقر بوده و خدمات لازم را به کاربران این حوزه اعم از پروازهای مسافری، نظامی، تفریحی و آموزشی ارائه میدهد.
رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: در حال حاضر محل استقرار همکاران ما در این فرودگاه نیازمند تغییرات و بهسازی است و باید جابهجایی و بازسازی ساختمان در دستور کار قرار گیرد. به همین منظور، این سفر با هدف بررسی میدانی شرایط انجام شد و با حضور فرماندار، موضوعات مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.
تاجبخش با ابراز امیدواری نسبت به حمایت مسئولان محلی تصریح کرد: با پیگیریهای مدیرکل هواشناسی استان و همراهی مسئولان شهرستان، امیدواریم فرآیند راهاندازی ساختمان جدید ایستگاه هواشناسی فرودگاهی رامسر هرچه سریعتر انجام شود تا همزمان با ازسرگیری پروازهای منطقه، خدمات بهتری به کاربران حوزه هوانوردی ارائه شود.
وی در ادامه با اشاره به شرایط اقلیمی کشور گفت: با توجه به الگوهای بزرگمقیاس جوی در سطح کره زمین، فرآیندهای جوی به گونهای رقم خورد که منطقه خاورمیانه و از جمله ایران، بهویژه استان مازندران، بارشهایی بالاتر از حد نرمال را تجربه کردند.
رئیس سازمان هواشناسی کشور افزود: این شرایط از پاییز سال گذشته توسط سازمان هواشناسی کشور پیشبینی و اطلاعرسانی شده بود و خوشبختانه پیشبینیها از دقت مطلوبی برخوردار بود.
تاجبخش خاطرنشان کرد: اگرچه در بسیاری از مناطق کشور بهویژه نواحی غربی، این بارشها شرایط مناسبی را ایجاد کرده است، اما همچنان در برخی شهرها از جمله تهران، مشهد و تعدادی از مراکز استانهای فلات مرکزی، تأمین منابع آبی با چالش جدی مواجه است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب گفت: از عموم مردم و همچنین مسئولان در بخشهای کشاورزی، صنعت، محیط زیست و مدیریت منابع آب درخواست میشود با رعایت صرفهجویی، زمینه عبور از شرایط کمآبی بهویژه در فصل تابستان فراهم شود.
