به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری نایبرئیس شورای اسلامی شهر تهران در یک برنامه تلویزیونی گفت: برخی تصور داشتند که پایتخت پس از جنگ تحمیلی سوم دچار آشفتگی و آسیبهای گسترده خواهد شد، اما مدیریت شهری توانست با اقدام سریع و هماهنگ، شرایط عادی و منظم را حفظ کند.
وی افزود: یک نشریه انگلیسی نیز در گزارشی عملکرد شهرداری را «دوپینگ» توصیف کرده و نوشته است که با وجود شرایط جنگی، شهر تهران بدون آثار تخریب و با ظاهری تمیز، زنده و پرنشاط به فعالیت خود ادامه میدهد.
سروری با تأکید بر اینکه شهرداری و شورا خود را خادم مردم میدانند، ادامه داد: خوشحالیم که توانستهایم در این دوران نیز خدمات شهری را بدون وقفه ارائه کنیم و امیدواریم مسیر توسعه شهر هر روز ادامه پیدا کند.
وی سپس به مصوبه امروز شورا اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز تمدید یکهفتهای استفاده رایگان مردم از خدمات مترو و اتوبوس تصویب شد اما اکنون در حال برنامهریزی با نمایندگان و مدیریت شهرداری هستیم تا امکان دائمیشدن خدمات رایگان مترو و اتوبوس در تهران انجام شود.
نایبرئیس شورا با اشاره به اعلام معاون وزیر نفت افزود: طبق گزارش وزارت نفت، اجرای طرح رایگان مترو و اتوبوس باعث شده مردم بهصورت مؤثر از حملونقل عمومی استفاده کنند و استفاده از خودروی شخصی کاهش یابد. نتیجه این روند، صرفهجویی روزانه سه میلیون لیتر بنزین بوده که رقم بسیار مهمی است.
سروری تأکید کرد : اجرای این طرح نه هزینه بلکه نوعی سرمایهگذاری برای شهر است و مذاکرات با شهرداری نشان میدهد که تمایل به تداوم و توسعه این طرح وجود دارد.
وی افزود: امیدواریم این طرح هرچه سریعتر تصویب نهایی شود تا خدمات رایگان مترو و اتوبوس برای همیشه در شهر تهران اجرا شود.
وی در ادامه سخنان خود درباره عوارض شهری گفت: خیلیها میپرسند عوارضی که پرداخت میکنیم صرف چه میشود و به جیب چه کسی میرود؟ پاسخ روشن است؛ این عوارض به جیب خود مردم میرود. عوارضی که شهروندان پرداخت میکنند دقیقاً تبدیل به خدمت میشود؛ چه در حوزه حملونقل عمومی، چه عمران شهری، چه برنامههای فرهنگی و چه اقدامات مربوط به حل مسائل اجتماعی.
سروری تأکید کرد: وقتی مردم بدانند عوارضشان بهطور مستقیم برای ایجاد خدمات بهتر هزینه میشود، اشتیاق بیشتری برای مشارکت خواهند داشت و این موضوع دست مدیران شهری را برای خدمت بازتر میکند.
وی همچنین به برنامههای فرهنگی و اجتماعی اجراشده توسط شهرداری اشاره کرد و گفت: این برنامهها توانستهاند نشاط اجتماعی را در شهر افزایش دهند.
به گفته وی، فعالیتهای فرهنگی شهرداری با مدل بومی ایرانی توانسته خانوادهها را به حضور در سطح شهر و استفاده از فضاهای شهری تشویق کند.
وی اشاره کرد: بهعنوان فردی که سابقه فعالیت در کمیسیون فرهنگی مجلس را داشته، ایجاد نشاط اجتماعی همواره یکی از دغدغههای اصلی من بوده است.
سروری همچنین توضیح داد: طرحهایی مانند پیادهراههای خانوادهمحور که حدود ده کیلومتر فضا ایجاد کردهاند، شهربازیهای موقت برای کودکان و فضاهای موکتشده برای فعالیتهای داوطلبانه مردم، نمونههایی از اقداماتی است که موجب شده خانوادهها بعد از روزها و ماهها کار سخت، بتوانند در محیطی با نشاط کنار هم قرار بگیرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژههای اجتماعی اشاره کرد و گفت: ما کلونیهای معتادان را داشتیم که جلوه نامناسبی به شهر میداد. امروز بسیاری از این مناطق ساماندهی شدهاند. مثلاً روددره فرحزاد که زمانی تهدید بود، اکنون به فرصت تبدیل شده یا منطقه پیادهراه حضرت زهرا که قبلاً مردم از وضعیت آن ناراضی بودند، امروز به محیطی فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است.
سروری همچنین به طرح «من شهردارم» اشاره کرد و گفت: در این طرح، مردم در محلات رأی میدهند و شهرداری بر اساس نظر آنها پروژهها را اجرا میکند. سال اول شهرداری ۲ همت معادل ۲ هزار میلیارد تومان و در مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان برای پروژههایی که منتخب مردم هستند، بودجه اختصاص داده است.
نظر شما