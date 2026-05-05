طهماسبی:عدالت آموزشی و بهبود معیشت فرهنگیان در اولویت دولت

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی عصر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان گلستان اظهار کرد: معلمان جایگاهی والا در جامعه دارند و باید همواره مورد تکریم قرار گیرند.
وی با اشاره به نقش تاریخی و تمدنساز معلمان گفت: معلمان پیشران توسعه هر کشور هستند و تعلیم و تربیت، زیربنای پیشرفت پایدار جوامع محسوب میشود.
طهماسبی افزود: با وجود محدودیتها و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمهای ظالمانه، فرهنگیان کشور همواره در خط مقدم آموزش و تربیت نسل آینده ایستادهاند و این موضوع مایه افتخار نظام است.
استاندار گلستان با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم در حوزه آموزش و پرورش اظهار کرد: دولت با محوریت عدالت آموزشی، توسعه فضاهای آموزشی و توجه به مناطق کمبرخوردار، برنامههای جدی را دنبال میکند و در این مسیر نقش خیرین مدرسهساز و همراهی دستگاههای اجرایی بسیار اثرگذار بوده است.
وی با بیان اینکه در استان گلستان روند نوسازی و توسعه فضاهای آموزشی با شتاب مناسبی در حال انجام است، افزود: در دوره جدید تلاش شده است بهطور متوسط روزانه یک کلاس درس در استان ایجاد شود و همزمان ناوگان آموزشی و زیرساختهای مدارس نیز در حال نوسازی است.
طهماسبی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به معیشت فرهنگیان گفت: یکی از مطالبات جدی ما از دولت و مجموعه تصمیمگیران، ارتقای وضعیت معیشتی معلمان است و این موضوع باید بهعنوان یک اولویت اساسی در دستور کار قرار گیرد.
استاندار گلستان ضمن قدردانی از تلاش معلمان، مدیران و پیشکسوتان آموزش و پرورش استان، بر تداوم همکاری همهجانبه دستگاهها برای ارتقای کیفیت آموزشی تأکید کرد و گفت: آینده کشور در گرو توجه جدی به آموزش و پرورش و سرمایهگذاری در نسل جوان است.
نظر شما