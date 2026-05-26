حجت الاسلام چقامیرزایی: معارف انقلاب باید مردمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد چقامیرزایی ظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به راهاندازی شعب «حوزه معارف اسلام ناب» در کشور اظهار کرد: تاکنون حدود ۷۰۰ شعبه از این مجموعه در سطح کشور فعالیت خود را آغاز کردهاند و روند توسعه آن همچنان ادامه دارد.
وی افزود: در استان کرمانشاه نیز اکنون ۳۰ شعبه فعال شده که شامل ۱۴ شعبه ویژه بانوان و ۱۶ شعبه ویژه آقایان است و برنامهریزی برای راهاندازی بخش نوجوانان نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین تحولات تاریخی جهان معاصر به شمار میرود، تصریح کرد: پس از بعثت پیامبر اسلام (ص)، تحولی به عظمت انقلاب اسلامی در مسیر هدایت جوامع انسانی شکل نگرفته و این انقلاب توانسته در برابر جریانهای سلطهگر جهانی بایستد.
ضرورت تبدیل معارف دینی به سبک زندگی
حجتالاسلام چقامیرزایی با تأکید بر لزوم پیوند میان ایدئولوژی و زندگی اجتماعی مردم گفت: یکی از چالشهای مهم جامعه، فاصله میان باورهای دینی و سبک زندگی روزمره است؛ در حالی که در تمدن غرب، نظریهها و مبانی فکری بهصورت مستقیم در زندگی مردم جریان پیدا میکند.
وی ادامه داد: در جامعه اسلامی نیز باید حکمت، معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی به متن زندگی مردم وارد شود تا جامعه بتواند بر اساس باورهای الهی حرکت کند و این موضوع صرفاً محدود به قشر خاصی نیست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی با همین نگاه، موضوع آموزش و تبیین معارف انقلاب را برای همه اقشار جامعه دنبال میکند تا آحاد مردم بتوانند از مبانی دینی، انقلابی و تمدنی خود دفاع کنند.
جهاد تبیین نیازمند حضور همه اقشار است
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر جهاد تبیین اظهار کرد: امروز دشمن در حوزه تبلیغات و رسانه، آرایش جنگی گرفته و معارف اسلامی، شیعی و انقلابی را هدف قرار داده است؛ بنابراین لازم است در برابر این هجمه، آرایش فرهنگی و رسانهای متناسب شکل بگیرد.
حجتالاسلام چقامیرزایی افزود: اگر بخواهیم در مسیر تحقق جامعهپردازی و تمدنسازی اسلامی موفق باشیم، باید نیروهای مؤمن و آگاه در همه بخشهای جامعه تربیت شوند و این مسیر تنها با مشارکت عمومی محقق خواهد شد.
وی با بیان اینکه «حوزه معارف اسلام ناب» بستری برای تربیت نیروهای تبیینی است، گفت: هدف از این طرح، تربیت افرادی است که بتوانند معارف صحیح اسلامی و شیعی را در جامعه ترویج کنند و در میدان جنگ نرم نقشآفرین باشند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان از رسانهها خواست در معرفی و تبیین این حرکت فرهنگی مشارکت فعالتری داشته باشند و افزود: اصحاب رسانه از مهمترین نیروهای اثرگذار در جبهه فرهنگی و تبیینی کشور هستند و میتوانند در انتقال صحیح مفاهیم و مقابله با هجمههای تبلیغاتی نقش مؤثری ایفا کنند.
