شصت‌ و ششمین شب بیعت با رهبری در شفت؛ تا آخر ایستاده ایم

خبرگزاری مهر، گروه استان ها - قائم پورباقر: شصت و ششمین اجتماع شبانه مردم شهرستان شفت در راستای تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی (ره) و بیعت دوباره با رهبر معظم انقلاب اسلامی، با حضور گسترده و بیسابقه اقشار مختلف مردم برگزار شد.
این مراسم که در فضایی سرشار از معنویت، همدلی و وحدت شکل گرفت، جلوهای از انسجام اجتماعی و پایبندی عمیق مردم این منطقه به ارزشهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.
از کودکی بر دوش پدر تا پیرمردی با عصای چوبی
مردم شفت این شب را «شب وصل» مینامند؛ شبی که پیر و جوان، زن و مرد، کودک و بزرگسال، همه بیهیچ فرقی در کنار هم جمع میشوند تا یکصدا بگویند: «ما تا آخر ایستادهایم».
از ساعات نخستین شب، خیابانهای منتهی به میدان اصلی مراسم، شاهد موجهای پیوسته از جمعیتی بود که از روستاها و محلههای دور و نزدیک خود را رسانده بودند.
هوای شفت در این شب بهاری، دلانگیز و معطر از عطر بهار نارنج و شمیم روحبخش حضور مردمی بود که انگار قرار است دوباره یک حماسه خلق کنند. زنانی با چادرهای مشکی و مردانی با محاسنهای سپید، کودکانی که بر شانه پدران نشسته بودند و جانبازانی که بر صندلی چرخان تکیه داشتند، دستههای منظمی را شکل داده بودند که در آن مرز میان نسلها گم میشد.
چه پیرمرد هشتاد سالهای که یادگار هشت سال دفاع مقدس است و چه نوجوان سیزدهساله ای که تازه تکلیفش را به جا آورده، همگی در کنار هم صفی به پا کرده بودند که باور هر ناظری را به عمق ولایتمداری مردم این دیار به چالش میکشید.
خانوادههای معظم شهدا با عکس شهیدانشان در این مراسم حاضر شده بودند. پدر شهیدی که اشک در چشمانش حلقه زده بود، در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: پسرم شهید شد تا این پرچم بر زمین نماند. من هم هر شب بیعت میآیم تا به او قول دهم که راهش را ادامه میدهم.
نکته قابل تأمل در این اجتماع، حضور پررنگ نسل جوان و نوجوان بود. آنها که جنگ را ندیدهاند اما فرهنگ ایثار را با جان خریدهاند، با شور و اشتیاقی مثالزدنی در این مراسم شرکت کرده بودند. پلاکاردهایی با مضامین «ما تا آخر ایستادهایم»، «فتنهها را خوابزده میبینیم»، «فرمانده ما خامنهای است» و «یا فاطمهالزهرا» در دستانشان خودنمایی میکرد.
مردم شفت با حضور خود یأس دشمن را به امید تبدیل کردند
«حجتالاسلام ابوعلی اسماعیلی» مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شفت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جمعیت بینظیر این شب، اظهار کرد: بیش از سی سال است در این منطقه خدمت میکنم، اما این شور و اشتیاق هر هفته بیشتر میشود، نه کمتر. از ساعت هفت شب، میدان تقریباً پر بود. خانوادهها با بچههای کوچکشان، پیرمردهایی که با عصا آمده بودند، جانبازانی که روی ویلچر نشسته بودند و نوجوانانی که پرچم به دست گرفته بودند، همگی در کنار هم جمع شدند. این یعنی مردم فهمیدهاند که انقلاب متعلق به همه آن هاست و هیچکس نباید در صحنه نباشد.
وی در پاسخ به این پرسش که ریشه این حرکت مردمی کجاست، تأکید کرد: این کار دستوری و اداری نیست. اصلاً اینطور نبوده که یک بخشنامه بیاید و بگوید مردم جمع شوند. این حرکت خودجوش از دل ارادت مردم شفت به اهلبیت (ع) و رهبری نشأت گرفته. مردم شفت همیشه در صحنههای انقلاب پیشگام بودهاند. این خطه شهدای زیادی است. زمانی که جنگ بود، جوانهای این دیار با دست خالی به جبهه میرفتند و امروز هم همان روحیه را داریم با این تفاوت که نسل جوان امروز هم پای کار آمده که بسیار امیدوارکننده است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شفت، محور اصلی صحبتهای خود با مردم را تبیین دو مناسبت هفته عقیدتی سیاسی و روز معلم دانست و خاطرنشان کرد: سعی کردم خیلی مستقیم و رو راست با مردم حرف بزنم. این دو مناسبت را از آن جهت کنار هم گذاشتم که هر دو به "تعلیم و تربیت" مربوط میشوند؛ یکی در سنگر نظامی و فرهنگی و دیگری در سنگر مدرسه.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای ناامیدسازی جامعه افزود: دشمن امروز میخواهد بگوید هیچ اتفاق خوبی نمیافتد، رفتن به صحنه فایده ندارد. اما مردم امشب با حضورشان نشان دادند که ناامید نیستند و تا آخر ایستادهاند.
حجتالاسلام اسماعیلی به مقام شهدا اشاره کرد و گفت: هرچه داریم از شهداست. اگر امروز امنیت داریم و میتوانیم در دل شب در میدان شهر جمع شویم و شعار بدهیم، همه را مدیون خون شهیدان هستیم. راه شهدا را ادامه دادن فقط یک شعار نیست؛ یعنی در زندگی روزمره، در کار، تحصیل، ازدواج و تربیت فرزند، طوری رفتار کنیم که بوی شهادت بدهد. مادر شهیدی امشب کنار من نشسته بود که سه پسرش را داده بود. از او پرسیدم حرفی داری؟ گفت فقط بگو مردم فراموش نکنند.
وی با تأکید بر جایگاه رهبری، خاطرنشان کرد: ما این اجتماعات را به نام «بیعت» برگزار میکنیم؛ یعنی میخواهیم بگوییم با ولایت بیعت کردهایم و تا آخر بر سر این عهد میمانیم. رهبر معظم انقلاب، کشور را از گردنههای سخت زیادی عبور دادهاند و تبعیت از ایشان امروز یک ضرورت شرعی، عقلی و ملی است. اگر میخواهیم از این گردنههای حساس به سلامت عبور کنیم، چارهای جز گوش به فرمان رهبری نداریم. دشمن از وحدت ما حول محور ولایت میترسد.
یک سنت که سرمایه اجتماعی میسازد
این اجتماع شبانه که بهصورت مستمر و کاملاً مردمی برگزار میشود، نشاندهنده حضور فعال، آگاهانه و خودجوش مردم شهرستان شفت در صحنههای اجتماعی و سیاسی کشور است.
آنچه این مراسم را از بسیاری برنامههای مشابه متمایز میکند، تداوم حضور بیوقفه مردم در طول بیش از شصت شب است. مردم شفت بار دیگر اثبات کردند که با وجود همه فشارها و تحریمها و فضاسازیهای رسانهای دشمن، سنگر عشق به ولایت هرگز خالی نخواهد شد.
