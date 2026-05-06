حسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود بارشهای مناسب بهاری، به دلیل کمبود بارش در پاییز و زمستان سال گذشته، تنها ۲۳ درصد از حجم ۹۴.۵ میلیون مترمکعبی سد پر شده است.
وی افزود: ورودی رودخانه سد کمالصالح در سال جاری به ۴ متر مکعب بر ثانیه رسیده است که در مقایسه با ۱.۵ متر مکعب بر ثانیه در سال گذشته، افزایش قابل توجهی را نشان میدهد.
اسدی با بیان اینکه حجم کنونی سد کمالصالح به ۲۲ میلیون مترمکعب رسیده است، گفت: بارشهای بهاری سال جاری باعث افزایش هفت متری ارتفاع سد کمال صالح شد.
وی تاکید کرد: انتظار است اصلاح الگوی مصرف آب و بهرهگیری از شیوههای آموزش نوین مورد توجه ویژه شهروندان، کشاورزان و صنعتگران قرار گیرد.
۳۰۰۰ میلیارد ریال برای آب مسکن ملی اراک مصوب شد
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی ادامه داد: مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تأمین آب شرب پروژه ۸ هزار و ۱۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن در اراک تخصیص یافته است.
وی تاکید کرد: درخواست تأمین اعتبار برای تکمیل ۶ کیلومتر باقیمانده از رینگهای شمالی و جنوبی شهر اراک ارائه شده است.
اسدی افزود: این پروژه با هدف اتصال هفت حلقه چاه حفاری شده توسط آب و فاضلاب و تأمین آب شرب پروژه ۸ هزار و ۱۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن، در اولویت اقدامات قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی بیان کرد: برآورد اولیه هزینه برای اجرای ۶ کیلومتر لولهگذاری با قطرهای ۸۰۰ و ۶۰۰ میلیمتر در سال گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی تصریح کرد: به دلیل نوسانات اقتصادی و افزایش قیمتها، اعتبار مورد نیاز برای امسال حداقل ۳۰۰ میلیارد تومان تخمین زده میشود.
اسدی گفت: پس از بازدید مسئولان کشوری از سدهای استان مرکزی، قول مساعدت مالی برای این پروژه داده شده است.
وی افزود: علیرغم بارشهای اخیر، استان مرکزی همچنان با چالش کمبود منابع آبی مواجه است که بر این اساس، درخواست ویژهای مبنی بر تأمین اعتبارات لازم برای اجرای طرحهای آبی در این استان ارائه شده است.
