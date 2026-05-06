۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۲۹

بیاتی: کشاورزی شهرستان تفرش با چالش جدی کم‌آبی مواجه است

اراک-نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی گفت:کشاورزی شهرستان تفرش با چالش جدی کم‌آبی مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر از اراک، ولی‌اله بیاتی ظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از تمبر طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در استان مرکزی اظهار کرد: در سال‌های اخیر واگذاری زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در سطح استان و شهرستان‌های حوزه انتخابیه به‌صورت گسترده انجام شده که بخشی از این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده و تعدادی نیز در دست اجرا است.

وی با اشاره به کاهش نزولات جوی و شرایط اقلیمی منطقه افزود: شهرستان تفرش به دلیل موقعیت کوهستانی و کاهش بارندگی‌ها در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در بخش کشاورزی مواجه شده و در برخی مناطق نیز آثار خشکسالی به‌وضوح قابل مشاهده است.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین مطالبه منطقه را تکمیل آب‌بندهای دره آب‌کنار تفرش عنوان کرد و گفت: عملیات اجرایی این آب‌بندها حدود سه تا چهار سال پیش آغاز شده و با توجه به پیش‌بینی اعتبارات لازم، انتظار می‌رود روند اجرای آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

بیاتی تصریح کرد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها علاوه بر کمک به مدیریت و ذخیره منابع آبی منطقه، می‌تواند زمینه توسعه ظرفیت‌های گردشگری این محدوده را نیز فراهم کند.

وی با اشاره به پیش‌بینی اعتبارات ملی برای اجرای این طرح‌ها تصریح کرد: در حال حاضر مهم‌ترین مسئله، تسریع در روند اجرای پروژه‌هاست و امید می‌رود با رفع موانع موجود، این طرح‌ها هرچه سریع‌تر تکمیل شده و بخشی از مشکلات آبی و معیشتی مردم منطقه برطرف شود.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های آبی در کنار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت زیست‌محیطی، کشاورزی و رونق گردشگری در استان مرکزی به‌ویژه شهرستان تفرش ایفا کند.

کد مطلب 6822431

