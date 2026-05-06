به گزارش خبرنگار مهر از اراک، ولیاله بیاتی ظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از تمبر طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در استان مرکزی اظهار کرد: در سالهای اخیر واگذاری زمین برای احداث نیروگاههای خورشیدی در سطح استان و شهرستانهای حوزه انتخابیه بهصورت گسترده انجام شده که بخشی از این پروژهها به بهرهبرداری رسیده و تعدادی نیز در دست اجرا است.
وی با اشاره به کاهش نزولات جوی و شرایط اقلیمی منطقه افزود: شهرستان تفرش به دلیل موقعیت کوهستانی و کاهش بارندگیها در سالهای اخیر با چالشهای جدی در بخش کشاورزی مواجه شده و در برخی مناطق نیز آثار خشکسالی بهوضوح قابل مشاهده است.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی مهمترین مطالبه منطقه را تکمیل آببندهای دره آبکنار تفرش عنوان کرد و گفت: عملیات اجرایی این آببندها حدود سه تا چهار سال پیش آغاز شده و با توجه به پیشبینی اعتبارات لازم، انتظار میرود روند اجرای آن با سرعت بیشتری دنبال شود.
بیاتی تصریح کرد: بهرهبرداری از این پروژهها علاوه بر کمک به مدیریت و ذخیره منابع آبی منطقه، میتواند زمینه توسعه ظرفیتهای گردشگری این محدوده را نیز فراهم کند.
وی با اشاره به پیشبینی اعتبارات ملی برای اجرای این طرحها تصریح کرد: در حال حاضر مهمترین مسئله، تسریع در روند اجرای پروژههاست و امید میرود با رفع موانع موجود، این طرحها هرچه سریعتر تکمیل شده و بخشی از مشکلات آبی و معیشتی مردم منطقه برطرف شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تکمیل پروژههای آبی در کنار توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت میتواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت زیستمحیطی، کشاورزی و رونق گردشگری در استان مرکزی بهویژه شهرستان تفرش ایفا کند.
