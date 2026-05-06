تشریح وضعیت ترافیکی و جوی جاده های کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین-کرج-تهران در محدوده حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک سنگین گزارش شده است.
وی افزود: همچنین در آزادراه ساوه-تهران در محدوده احمدآباد مستوفی، بزرگراه ورامین-تهران در محدوده قلعهنو و محور شهریار-تهران در برخی مقاطع، ترافیک سنگین در جریان است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور گفت: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.
وی ادامه داد: در عین حال، محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه با بارش باران و مهگرفتگی در ارتفاعات همراه هستند، در حالی که آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شدهاند. همچنین در برخی محورهای استانهای مازندران، گلستان و گیلان نیز بارش باران ادامه دارد.
سرهنگ محبی در خصوص محورهای مسدود اظهار داشت: محور قدیم بستانآباد-میانه در محدوده قرهچمن تا میانه همچنان مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین شامل قرهچمن–کوهسالار علیا-سهراهی ترکمانچای-راه روستایی چپقلو-میانه و همچنین مسیر قرهچمن-راه فرعی هشترود-میانه انجام میشود.
وی افزود: محور پاتاوه-دهدشت نیز بهعنوان محور غیرشریانی مسدود است و برخی محورهای کوهستانی از جمله گنجنامه-تویسرکان، سروآباد-پاوه (گردنه تته)، سیسخت-پادنا در مسیر رفت و برگشت و محور وازک-بلده بهدلیل شرایط فصلی تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست: پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جادهها مطلع شده و با مدیریت زمان سفر و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث و مشکلات ترافیکی جلوگیری کنند.
