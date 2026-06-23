ضرورت تبیین حقوقی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی از سوی جامعه حقوقی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی شامگاه سه شنبه در نشست با جمعی از حقوقدانان، وکلا و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها که همزمان با دومین روز از هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: یکی از رویکردهای مهم دستگاه قضایی در مسیر تحول و تعالی، استفاده از دیدگاه‌های نخبگان و متخصصان برای شناسایی مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات قضایی است.

وی افزود: انتظار می‌رود جامعه حقوقی استان مسائل، چالش‌ها و پیشنهادهای تخصصی خود را به صورت مستمر با مدیران قضایی در میان بگذارد تا زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و رفع کاستی‌ها فراهم شود.

رئیس کل دادگستری کردستان بر ضرورت استمرار نشست‌های تخصصی با حضور صاحب‌نظران حوزه حقوق تأکید کرد و گفت: تعامل میان دستگاه قضایی و جامعه علمی حقوق می‌تواند نقش مؤثری در افزایش کیفیت رسیدگی‌ها و تقویت اعتماد عمومی داشته باشد.

حسینی با اشاره به وضعیت رسیدگی‌های قضایی در استان بیان کرد: میزان استحکام آرای صادره در دادگاه‌ها و دادسراهای کردستان در سطح میانگین کشوری قرار دارد و در بخش محاکم تجدیدنظر نیز عملکرد استان بالاتر از میانگین کشور ارزیابی می‌شود.

وی با بیان اینکه رعایت اخلاق، عدالت و تکریم مردم تنها مختص کارکنان دستگاه قضایی نیست، عنوان کرد: از وکلا، کارشناسان رسمی و تمامی فعالان حوزه حقوق نیز انتظار می‌رود فعالیت حرفه‌ای خود را بر مدار عدالت‌خواهی و دفاع از حق دنبال کنند.

رئیس کل دادگستری کردستان همچنین با قدردانی از حضور مردم استان در حمایت از نظام جمهوری اسلامی، گفت: مردم و مسئولان کشور در جریان جنگ تحمیلی اخیر در عرصه‌های مختلف نظامی، اجتماعی، دیپلماسی و خدمت‌رسانی حضوری پررنگ و اثرگذار داشتند.

وی ادامه داد: شرایط خاص ماه‌های اخیر موجب تغییر در زمان‌بندی برخی جلسات رسیدگی و ایجاد تأخیر در صدور تعدادی از آرا شد که برای جبران این موضوع، بر افزایش زمان‌های رسیدگی و تسریع در روند مختومه شدن پرونده‌ها تأکید شده است.

حجت‌الاسلام حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته حقوق بشر آمریکایی، اظهار کرد: در جریان حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، جنایات متعددی رخ داد که از سوی بسیاری از مدعیان حقوق بشر مورد سکوت قرار گرفت و این مسئله نشان‌دهنده تناقض در ادعاهای آنان است.

وی افزود: وظیفه جامعه حقوقی این است که با نگاه علمی و مستند، ابعاد حقوقی این اقدامات را برای جامعه تبیین کند و اجازه ندهد مفاهیم حقوق بشر دستاویز اهداف سیاسی قرار گیرد.

این نشست با حضور دادستان مرکز استان، معاونان رئیس کل دادگستری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان و جمعی از وکلا، حقوقدانان و اساتید دانشگاه در مجتمع شهید قدوسی سنندج برگزار شد.

در این جلسه حاضران دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره موضوعاتی همچون نظارت بر عملکرد قضات، توسعه آموزش‌های حقوقی، تقویت ارتباط میان مردم و دستگاه قضایی و افزایش اعتماد عمومی مطرح کردند.