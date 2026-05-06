مدیریت پسماندهای پزشکی در شهرستان کهنوج نامطلوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دهقان، با بیان اینکه عدم تفکیک و امحاء صحیح زبالههای عفونی، تهدید جدی علیه بهداشت عمومی محسوب میشود، گفت: مطابق ماده ۱۳ قانون مدیریت پسماندها، مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه، پخش، فروش، استفاده یا بازیافت آنها بهطور کامل ممنوع است.
وی بر لزوم همکاری همهجانبه نهادهای مرتبط برای حل این معضل تاکید کرد و افزود: نظارت مستمر و سختگیرانهای بر عملکرد مراکز تولیدکننده پسماندهای پزشکی اعمال خواهد شد و مسئولان مرتبط باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
دادستان عمومی و انقلاب کهنوج همچنین از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا سهلانگاری در مدیریت پسماندهای پزشکی، موضوع را به مراجع ذیصلاح گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم اتخاذ شود.
دهقان، گفت: این هشدار در پی دریافت گزارشهایی از تخلفات در زمینه مدیریت پسماندهای پزشکی صادر شده و دادستانی شهرستان کهنوج، نظارتها و پیگردهای قانونی را در این خصوص تشدید کرده است.
وی تاکید کرد: هدف از این اقدامات، بهبود شرایط بهداشتی، حفاظت از سلامت عمومی و جلوگیری از آسیبهای احتمالی به محیط زیست است.
