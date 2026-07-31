به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر چابهار، ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به تبیین اهمیت بصیرت دینی در تاریخ معاصر ایران و نقش آن در حفظ جامعه از آسیب‌های سیاسی و فرهنگی پرداخت.

امام جمعه چابهار با انتقاد از صفت بخل در آموزه‌های دینی، اظهار کرد: انباشت ثروت بدون انفاق، نه‌تنها برکت را از زندگی سلب می‌کند، بلکه انسان را از مسیر رضایت الهی و خدمت به بندگان خدا دور می‌سازد. وی اخلاق نیکو و بخشندگی را ابزاری مؤثر برای جذب قلوب دانست.

وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن راهپیمایی عظیم اربعین، این همایش بین‌المللی را نماد ایمان، وحدت و اقتدار امت اسلامی خواند و تأکید کرد که این اجتماع عظیم همواره موجب هراس و نگرانی دشمنان اسلام شده است.

حجت‌الاسلام موسوی ضمن محکوم کردن حملات اخیر به نیروهای تأمین‌کننده امنیت در عراق، تصریح کرد: دشمنان با اقدامات ایذایی درصدد تضعیف جبهه مقاومت هستند، اما این تلاش‌ها محکوم به شکست است و خللی در اراده مجاهدان ایجاد نخواهد کرد.

امام جمعه چابهار در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالروز شهادت شیخ فضل‌الله نوری، این عالم مجاهد را یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ معاصر برشمرد و با عبرت‌آموزی از این واقعه تاریخی گفت: یکی از عوامل اصلی به شهادت رسیدن این عالم مجاهد، فقدان بصیرت و شناخت صحیح در میان بخشی از جامعه و تأثیرپذیری از تبلیغات سوء دشمن بود.

وی افزود: تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد هر زمان جامعه از معرفت و آگاهی فاصله بگیرد، بستر برای حوادث ناگوار فراهم می‌شود؛ لذا شناخت عمیق جریان‌های سیاسی برای حفظ مصالح جامعه اسلامی یک ضرورت انکارناپذیر است.

حجت‌الاسلام موسوی در پایان با اشاره به ایام شهادت حضرت امام رضا (ع)، بر اهمیت «معرفت» در عبادات تأکید کرد و یادآور شد: اعمال عبادی از جمله زیارت، زمانی آثار حقیقی خود را بر جای می‌گذارد که همراه با شناخت باشد و اگر معرفت در کنار عبادت قرار نگیرد، آثار معنوی آن به کمال نخواهد رسید.