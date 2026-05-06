چهارمحال و بختیاری الگویی موفق در مدیریت کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس میراحمدی صبح چهارشنبه در نخستین جلسه شورای مدیران این سازمان در سال ۱۴۰۵ گزارشی جامع از وضعیت تأمین کالاهای اساسی استان ارائه داد و تأکید کرد: با تلاشهای شبانهروزی مدیران و کارشناسان، امروز استان در حوزه تأمین کالاهای اساسی به نقطهای مطمئن رسیده و هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
وی با اشاره به تأمین کامل گندم و آرد مورد نیاز نانواییها، گفت: در ایام ماه مبارک رمضان با افزایش شیفتهای کاری و مدیریت هوشمندانه، چالشهای احتمالی در تأمین نان برطرف شد و سهمیهها بهطور کامل در سطح استان توزیع گردید.
میراحمدی افزود: در حوزه برنج با سرانه مصرف سه کیلوگرم، کسری موجود از طریق دوازده مباشر و همکاری اداره غله جبران شد و ذخایر مطمئنی ایجاد گردید. همچنین در بخش شکر با سرانه مصرف دو و نیم کیلوگرم، ظرفیت چهار هزار تن ذخیره موجود در استان هیچگونه نگرانی ایجاد نکرده است.
وی ادامه داد: روغن خوراکی با سرانه مصرف یک و چهار دهم کیلوگرم نیز با پشتیبانی کارخانههای فعال استان از جمله نهان گل و همکاری یازده مباشر بهطور مستمر وارد و توزیع شده است. در این زمینه ذخایر کافی در اختیار اداره غله قرار دارد.
معاون توسعه مدیریت بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در خصوص تأمین پروتئین گفت: گوشت مرغ با برنامهریزی دقیق معاونت بهبود تولیدات دامی و جوجهریزی مناسب بهطور کامل تأمین شده و عرضه آن در سطح واحدهای تولیدی با هماهنگی کامل ادامه دارد. همچنین تولید گوشت قرمز و شیر در استان وضعیت مطلوبی دارد و نیازهای مصرفی بهخوبی پاسخ داده شده است.
وی در ادامه به تأمین نهادههای دامی اشاره کرد و گفت: پس از تغییر نرخ ارز ترجیحی، هیچگونه مشکل خاصی در تأمین نهادهها ایجاد نشد. از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۴ هزار تن ذرت، حدود سه هزار تن سویا و نزدیک به هفت هزار تن خوراک دام و طیور توزیع شده است. علاوه بر این، با مذاکرات و هماهنگیهای انجامشده با شرکتهای بخش خصوصی و استانهای مرزی، برنامهریزی برای ورود حدود ۱۰۰ هزار تن نهاده جدید در هفته آینده صورت گرفته است.
میراحمدی همچنین به اقدامات مهم سال گذشته اشاره کرد و گفت: رتبهبندی کارخانجات، تجهیز سه کارخانه به ژنراتور برای پایداری تولید نان، اصلاح لیست دریافتکنندگان آرد عشایری، سامانه ره آوا جهت توزیع اقلام اساسی، اخذ استعلامات و مجوزات بازارچه محصولات کشاورزی، تجهیز میدان میوه و تره بار به ترازوی دیجیتال، اصلاح نرخ کشتار دام و طیور،تامین نهاده های دامی، اقدامات لازم در راستای دوگانه سوز شدن نانوایی ها، طراحی سامانه شفافسازی توزیع آرد از جمله اقدامات مؤثر بوده است. عرضه نان در سوپرمارکتها و اجرای مانورهای پشتیبانی از شبکه نانواییها نیز از دیگر برنامههای موفق این حوزه بوده است.
وی در پایان تأکید کرد: انسجام، برنامهریزی و همراهی همه دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی موجب شد تا استان چهارمحال و بختیاری در تأمین کالاهای اساسی و مدیریت ذخایر به نقطهای مطمئن برسد و این موفقیت، نتیجه تلاش جمعی و همدلی همه بخشهاست.
نظر شما