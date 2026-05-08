به گزارش خبرنگار مهر، بازی رومیزی «زندگی با آیهها» به عنوان ابزاری آموزشی و سرگرمکننده برای گروه سنی کودکان و نوجوانان طراحی شده است تا آنان را با کاربرد عملی آیات قرآن در موقعیتهای روزمره آشنا کند.
این بازی که برای گروه سنی هشت سال به بالا و تعداد سه تا شش بازیکن تولید شده، در مدت زمان ۱۰ تا ۲۰ دقیقه قابل انجام است.
هدف اصلی بازی، تقویت مهارتهایی نظیر تعامل گروهی، حل مسئله، دانش قرآنی، تشخیص موقعیت و تصمیمگیری صحیح بر اساس آموزههای قرآن کریم است.
در جریان بازی هر بازیکن با توجه به موقعیتهای مطرحشده، کارتهای توصیه قرآنی مناسب را از دست خود انتخاب کرده و در بازی قرار میدهد. سپس فرآیند با رأیگیری برای انتخاب بهترین توصیه قرآنی همراه بوده و امتیازدهی انجام میشود.
این محصول بهویژه برای خانوادهها، مربیان و مؤسسات قرآنی که به دنبال روشی غیرمستقیم و جذاب برای انس کودکان و نوجوانان با مفاهیم وحی هستند، راهکاری مؤثر محسوب میشود.
در واقع این بازی خانوادگی یکی از بازیهای تولیدی «بامازی» است که توسط مؤسسه تبیان رشد و توسعه یافته است.
این بازی با بهرهگیری از مفاهیم هفت آیه کلیدی پویش ملی زندگی با آیههای سال ۱۴۰۳ طراحی شده که خانوادهها به همراه کودکان بالای ۱۰ سال میتوانند از آن بهره ببرند و ضمن سرگرمی با مفاهیم قرآن مجید زندگی کنند.
مؤسسه فرهنگی هنری تبیان از زیر مجموعههای سازمان تبلیغات اسلامی با شعار دستیار زندگی مأموریت تولید محتوا و اثر بخشی در حوزه خانواده را دارد و در سالهای اخیر با توسعه برند «بامازی» که مخفف مامان، بابا بازی است سعی در تولید بازیهای خانوادگی با محتوای ایرانی اسلامی دارد.
