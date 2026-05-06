به گزارش خبرنگار مهر، تصویر ثبت‌شده‌ای از یک قلاده گربه وحشی در منطقه حفاظت‌شده بیجار در استان کردستان منتشر شده که نشان‌دهنده حضور این گونه کم‌یاب در زیستگاه‌های طبیعی منطقه است.

گربه وحشی از جمله گونه‌های به‌شدت منزوی و کمیاب حیات‌وحش به شمار می‌رود که عمدتاً به‌صورت شبگرد فعالیت می‌کند و به همین دلیل مشاهده آن در طول روز به‌ندرت اتفاق می‌افتد.

کارشناسان حوزه محیط‌زیست معتقدند ثبت چنین تصاویری می‌تواند نشانه‌ای از پویایی اکوسیستم و وضعیت نسبتاً مناسب زیستگاه‌های طبیعی در این منطقه باشد و ضرورت توجه بیشتر به حفاظت از این گونه‌های ارزشمند را دوچندان می‌کند.

منطقه حفاظت‌شده بیجار یکی از زیستگاه‌های مهم گونه‌های مختلف جانوری در استان کردستان است که نقش قابل‌توجهی در حفظ تنوع زیستی منطقه ایفا می‌کند.