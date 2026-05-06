دستیار ویژه سازمان تبلیغات اسلامی در امر جهاد منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هادی صاحبقرانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی، طی حکمی از سوی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، به عنوان «دستیار رئیس سازمان در امر جهاد» منصوب شد.

این انتصاب با هدف تقویت و ساماندهی فعالیت‌های جهادی در سطح کشور و بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند مدیران توانمند استانی صورت گرفته است. انتظار می‌رود با تکیه بر تعهد و تخصص ایشان، گام‌های مؤثری در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی سازمان برداشته شود.

حجت‌الاسلام صاحبقرانی پیش از این نیز سوابق درخشانی در مدیریت و اجرای برنامه‌های فرهنگی در استان خراسان رضوی داشته و حضور او در این مسئولیت جدید، نویدبخش تحولی مثبت در عرصه فعالیت‌های جهادی خواهد بود.