  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

افزایش قیمت بنزین در آمریکا؛ کالیفرنیا رکورددار شد

افزایش قیمت بنزین در آمریکا؛ کالیفرنیا رکورددار شد

میانگین قیمت بنزین در آمریکا به ۴.۴۸ دلار رسیده و کالیفرنیا با ثبت نرخ ۶.۱۳ دلار در هر گالن بالاترین قیمت را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌ان، یکی از خبرنگاران این شبکه با اشاره به رشد اخیر قیمت سوخت در آمریکا اظهار کرد: «خدای من، چه فاجعه‌ای!» طبق آخرین داده‌ها، میانگین قیمت بنزین در سطح ایالات متحده به ۴.۴۸ دلار در هر گالن رسیده است.

در این میان، کالیفرنیا بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده و با نرخ ۶.۱۳ دلار در هر گالن رکورددار گرانی سوخت در کشور محسوب می‌شود.

برخی رسانه‌های آمریکایی این شرایط را نتیجه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه می‌دانند که به نوسان و افزایش قیمت سوخت در بازارهای داخلی آمریکا منجر شده است.

کد مطلب 6821704
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها