افزایش قیمت بنزین در آمریکا؛ کالیفرنیا رکورددار شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌ان، یکی از خبرنگاران این شبکه با اشاره به رشد اخیر قیمت سوخت در آمریکا اظهار کرد: «خدای من، چه فاجعه‌ای!» طبق آخرین داده‌ها، میانگین قیمت بنزین در سطح ایالات متحده به ۴.۴۸ دلار در هر گالن رسیده است.

در این میان، کالیفرنیا بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده و با نرخ ۶.۱۳ دلار در هر گالن رکورددار گرانی سوخت در کشور محسوب می‌شود.

برخی رسانه‌های آمریکایی این شرایط را نتیجه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه می‌دانند که به نوسان و افزایش قیمت سوخت در بازارهای داخلی آمریکا منجر شده است.