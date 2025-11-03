پایان هفته هفتم لیگ برتر با طوفان گل در سیرجان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال زنان عصر امروز (دوشنبه) با انجام پنج دیدار در شهرهای مختلف کشور پیگیری شد. در یکی از حساسترین دیدارها پرسپولیس تهران در ورزشگاه شهید کاظمی میزبان خاتون بم بود؛ مسابقهای که حضور دو چهره شناختهشده مریم آزمون سرمربی سابق تیم ملی زنان روی نیمکت پرسپولیس و مرضیه جعفری سرمربی فعلی تیم ملی در رأس کادر فنی خاتون بر جذابیت آن افزوده بود.
این دیدار در نهایت با پیروزی یک بر صفر خاتون بم به پایان رسید تا شاگردان جعفری ضمن حفظ جایگاه خود در صدر جدول به روند شکستناپذیریشان در فصل جاری ادامه دهند و پرسپولیس نیز در ادامه نتایج پرنوسان خود متحمل شکست دیگری شود.
در دیگر بازی مهم هفته گلگهر سیرجان که با فاصلهای اندک در تعقیب صدرنشین است میزبان یاسام کردستان قعرنشین جدول بود. شاگردان مریم جهاننجاتی در دیداری یکطرفه نمایش درخشانی داشتند و با نتیجه هفت بر صفر حریف خود را شکست دادند تا همچنان در تعقیب صدر جدول باقی بمانند.
بر اساس برنامه اعلامشده از سوی سازمان لیگ هفته هشتم لیگ برتر فوتبال زنان که آخرین هفته نیمفصل نخست محسوب میشود یکشنبه هفته آینده (۱۸ آبان) برگزار خواهد شد. در این هفته دیدار حساس ایستا البرز و گلگهر سیرج ان در ورزشگاه انقلاب کرج میتواند نقش تعیینکنندهای در صدر جدول داشته باشد در حالی که خاتون بم در خانه به مصاف ملوان بندرانزلی خواهد رفت.
در نیمه پایین جدول نیز رقابت برای بقا ادامه دارد؛ جایی که تیمهای آوا و پرسپولیس رودرروی یکدیگر قرار میگیرند و نتیجه این دیدار میتواند تأثیر زیادی بر وضعیت آنها در ادامه فصل داشته باشد. همچنین سپاهان اصفهان مهمان ایساتیس کران فارس در شیراز خواهد بود و پالایش گاز ایلام در سنندج به دیدار یاسام کردستان میرود.
نتایج هفته هفتم لیگ برتر فوتبال زنان ایران به شرح زیر است:
*پرسپولیس تهران ۰-۱ خاتون بم
*سپاهان اصفهان ۰-۲ ملوان بندرانزلی
*گلگهر سیرجان ۷-۰ یاسام کردستان
*ایساتیس کران فارس ۰-۳ ایستا البرز
*پالایش گاز ایلام ۲-۱ آوا تهران
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