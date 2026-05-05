جریمه ۳۵ میلیارد ریالی متهمین پرونده توزیع خارج از شبکه آرد در مهاباد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه از قطعیت حکم محکومیت متهمین پرونده توزیع خارج از شبکه آرد یارانه ای در دادگاه تجدیدنظر استان خبر داد.

وی ادامه داد: برابر گزارش واصله مبنی بر مشکل توزیع نان در مهاباد و افزایش صف ها در نانوایی ها که موجب نارضایتی مردم شده است موضوع در دستور کار دادستانی مهاباد قرار گرفت.

عتباتی گفت: با صدور دستورات قضایی مراجع امنیتی به موضوع ورود و برابر گزارش آنها مشخص شد که تعدادی از نانوایی ها در یک اقدام مجرمانه بیش از یک سوم سهمیه آرد یارانه ای خود را به قیمت آزاد به پیمانکاران حوزه نان می فروشند.

وی گفت: با تحقیقات مقدماتی و جمع آوری ادله لازم متهمین در این خصوص شناسایی و با طی مراحل دادرسی در دادسرای مهاباد و با احراز انتساب اتهام به این افراد، کیفرخواست متهمان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده و تقلب از امتیازات به صورت خروج آرد از شبکه پخت آرد یارانه ای که موجب اخلال در نظام توزیع نان به عنوان ضروری ترین مایحتاج عمومی شده است صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال می شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: دادگاه کیفری دو مهاباد نیز با توجه به دلایل و مدارک موجود در پرونده و احراز مجرمیت متهمان پرونده، آنها را محکوم و با اعتراض متهمین، پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی و حکم محکومیت محکومان به ۳۵ میلیارد ریال جریمه و محرومیت از حقوق اجتماعی در این مرجع تایید می شود.

عتباتی با تاکید بر اینکه معیشت مردم یکی از اصلی ترین خط قرمزهای دستگاه قضایی استان است اخطار دادکه به هیچ وجه با افرادی که خصوصاً در این ایام سعی در اخلال در نظام تهیه و تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را دارند مماشات نکرده و بر خورد قاطع و بازدارنده ای با آنها کرده و خواهد کرد.