سند شهر هوشمند تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، «سند نظام شهر هوشمند بومی، امن و پایدار» که نوزدهمین اقدام کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی (مصوب شورای عالی فضای مجازی کشور) به حساب می آید، در صدوهشتادوهشتمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم‌مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسید.

این سند که با محوریت وزارت کشور و همکاری دستگاه‌های کلیدی تدوین شده، گامی مهم در جهت ساماندهی و یکپارچه‌سازی توسعه شهری مبتنی بر فناوری در کشور بوده و چارچوبی جامع برای طراحی، اجرا و راهبری شهرهای هوشمند ارائه می‌دهد.

همچنین «سند نظام شهر هوشمند بومی، امن و پایدار» تلاش دارد با تکیه بر حکمرانی داده‌محور و استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین، پاسخگوی مسائل پیچیده زیست شهری همچون رشد جمعیت شهری، ترافیک، آلودگی هوا، ناترازی منابع و فشار بر منابع طبیعی باشد.

سند مذکور با تأکید بر بومی‌سازی فناوری، ارتقای امنیت سایبری و ایجاد زیرساخت‌های یکپارچه داده‌ای، زمینه‌ساز کاهش وابستگی، افزایش تاب‌آوری و شکل‌گیری زیست‌بوم نوآوری در شهرها بوده و با ترسیم چشم‌انداز شهرهای انسان‌محور، ایمن و پایدار تا افق ۱۴۱۰، با اتکا به ظرفیت‌های بومی، ارزش‌های فرهنگی و اصول اسلامی و با درنظر گرفتن ویژگی‌ها، مزیت‌ها و اقتضائات هر شهر، به ارتقاء کیفیت زیست شهری شهروندان، افزایش بهره‌وری خدمات عمومی، تقویت شفافیت و مشارکت‌پذیر خواهد انجامید و بستری برای تبدیل شهرهای کشور به الگوهایی پیشرو در سطح منطقه، فراهم خواهد کرد.

براساس سند راهبردی فضای مجازی کشور، مرجع تصویب نهایی و ابلاغ این سند کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.