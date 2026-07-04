تدوین سند راهبردی فضای مجازی کهگیلویه و بویراحمد کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر شنبه در دومین نشست شورای فضای مجازی استان اظهار داشت: با توجه به اهمیت روزافزون فضای مجازی و سایبری و ضرورت مدیریت هوشمندانه این حوزه، همه ظرفیتهای استان باید برای تدوین، تهیه و اجرای سند فضای مجازی به کار گرفته شود.
شورای فضای مجازی با رویکردی آیندهنگر آغاز به کار کرد
وی با بیان اینکه شورای فضای مجازی استان باید با رویکردی برنامهمحور و آیندهنگر فعالیت خود را دنبال کند، افزود: آییننامه شورای فضای مجازی استان با هدف استفاده حداکثری از توانمندیها و ظرفیتهای موجود، پیشگیری از تهدیدات و آسیبهای فضای مجازی و تشکیل کارگروههای تخصصی ذیل شورا ابلاغ شده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد فضای مجازی را یکی از ارکان اصلی حکمرانی نوین دانست و تصریح کرد: امروز بخش قابل توجهی از توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و همچنین ارتقای کیفیت خدمات عمومی از طریق این بستر محقق میشود.
امنیت سایبری و مقابله با جنگ شناختی از اولویتها است
رحمانی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره اهمیت فضای مجازی، اظهار کرد: این حوزه پیشران نوآوری، افزایش کارآمدی نظام اداری، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای تابآوری کشور در برابر تهدیدات محسوب میشود و همه دستگاهها باید با نگاهی راهبردی و مسئولانه در این عرصه نقشآفرینی کنند.
وی با بیان اینکه دشمنان از فضای مجازی برای پیشبرد اهداف خود و اجرای جنگ شناختی بهره میگیرند، گفت: ارتقای امنیت سایبری، حفاظت از زیرساختهای حیاتی، افزایش آمادگی دستگاههای اجرایی و تقویت امنیت شبکههای ارتباطی از مهمترین مأموریتهای شورای فضای مجازی استان خواهد بود.
بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و تشکلهای مردمی
استاندار بر مشارکت فعالان فضای مجازی، تشکلهای مردمی و نخبگان استان در فرآیند تدوین این سند تأکید کرد و افزود: شناسایی و استفاده از ظرفیت نیروهای انسانی متخصص و توانمند استان، زمینهساز بهرهگیری حداکثری از فرصتهای فضای مجازی و ایجاد همافزایی میان فعالان این حوزه خواهد بود.
سند راهبردی فضای مجازی استان در سال ۱۴۰۵ اجرا میشود
رحمانی با اشاره به مأموریت کارگروههای تخصصی شورای فضای مجازی گفت: این کارگروهها موظف هستند نقشه راه، برنامههای عملیاتی و سند ساماندهی فضای مجازی استان را در حوزههایی همچون امنیت سایبری، حمایت از تولید و خدمات پرکاربرد، فعالیتهای فرهنگی، توسعه اقتصاد دیجیتال و تقویت شرکتهای دانشبنیان تدوین کنند.
وی اضافه کرد: سند راهبردی شورای فضای مجازی کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد و از مهمترین اهداف آن، صیانت از فضای مجازی، کاهش آسیبها، ارتقای امنیت زیرساختهای حیاتی و افزایش تابآوری سازمانها و نهادهای استان در برابر حملات سایبری است.
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