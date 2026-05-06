به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده، با اشاره به قرارداد واردات اتوبوس‌های ۱۲ متری اظهار کرد: در حال حاضر از مجموع قرارداد ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس، حدود ۵۰۰ دستگاه وارد تهران شده و در اختیار شرکت واحد قرار گرفته و هم‌اکنون در حال خدمت‌رسانی به شهروندان هستند.

وی افزود: حدود ۵۰ دستگاه اتوبوس دیگر نیز در گمرک قرار دارد و مراحل ترخیص و امور اداری آن در حال انجام است تا پس از ورود به تهران، اقدامات فنی لازم روی آنها انجام شود و سپس وارد خطوط خدمت‌رسانی شوند.

علیزاده ادامه داد: حدود ۲ هزار دستگاه دیگر از این قرارداد باقی مانده که امیدواریم با فراهم شدن شرایط و با توجه به وضعیت منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، امکان واردات آنها نیز فراهم شود تا بتوانیم این اتوبوس‌ها را نیز به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران اضافه کنیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همچنین درباره وضعیت ناوگان اتوبوس‌های تندرو (بی‌آرتی) گفت: در حال حاضر تعداد ناوگان بی‌آرتی تغییری نکرده و در شرایط عادی قرار دارد. در مجموع نزدیک به ۶۰۰ دستگاه اتوبوس در خطوط بی‌آرتی فعال هستند و در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند.

وی با اشاره به ورود اتوبوس‌های جدید به ناوگان بی‌آرتی افزود: بخشی از اتوبوس‌های جدید نیز به این ناوگان اضافه شده‌اند که در حال حاضر ۳۵ دستگاه از آنها در خط یک بی‌آرتی فعال هستند. در شرایط فعلی این اتوبوس‌ها به خطوط دیگر منتقل نمی‌شوند، زیرا اولویت ما تکمیل ناوگان خط یک بر اساس شناسنامه سازمانی آن است. پس از آن و با ورود سایر اتوبوس‌ها از مجموع ۴۰۰ دستگاه پیش‌بینی‌شده، برای توزیع آنها در دیگر خطوط نیز برنامه‌ریزی خواهد شد.

علیزاده در ادامه به خسارت‌های وارد شده به مجموعه اتوبوسرانی تهران در جریان جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: در این مدت نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان خسارت به مجموعه اتوبوسرانی وارد شده است.