حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز شنبه هفته پیش رو با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی، به‌تناوب سواحل و فراساحل استان مواج پیش‌بینی می‌شوند، همچنین در این مدت احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای و همچنین وقوع گردوخاک محلی در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی امروز و فردا، در قسمت های شمالی و مرکزی استان در برخی ساعات، افرایش ابر و احتمال وقوع بارش خفیف و پراکنده باران و گاهی رعدوبرق وجود دارد.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر، طی ساعاتی وزش باد و در برخی نقاط احتمال گرد و غبار خواهد بود.

وی تصریح کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۴ گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت، روی دریا و سواحل در برخی ساعات ۱۶ تا ۴۴ گاهی ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰سانتی‌متر خواهد بود.