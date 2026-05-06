سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی امروز و فردا عبور متناوب امواج کم‌دامنه در منطقه باعث افزایش ابرناکی و در برخی نقاط استان وقوع رگبار باران همراه با رعدوبرق و وزش باد لحظه‌ای خواهد شد.

وی افزود: از عصر فردا پنجشنبه تا پایان شب جمعه، جو استان به‌طور موقت پایدار می‌شود و شرایط نسبتاً آرامی بر آسمان گلستان حاکم خواهد بود.

جعفری ادامه داد: با این حال از جمعه شب، سامانه بارشی جدیدی وارد استان خواهد شد که می‌تواند مجدداً موجب ناپایداری‌های جوی شود.

این کارشناس هواشناسی همچنین با اشاره به وضعیت باد در استان گفت: امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه به‌ویژه در مناطق شمالی و شرقی گلستان، وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات می‌تواند با پدیده گرد و خاک همراه باشد.