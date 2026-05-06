۶۰ همت از طریق «اوراق توسعه فناوری» به شبکه بانکی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، حامد رفیعی رییس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی، در تشریح مدل «اوراق توسعه فناوری»، اعلام کرد: این مرکز در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دانشبنیان و ایجاد مسیرهای پایدار تأمین مالی برای شرکتهای فناور، مدلهای متنوع و نوآورانهای را طراحی و اجرا کرده که یکی از مهمترین آنها «اوراق توسعه فناوری» است؛ ابزاری که توانسته ساختار تأمین مالی پروژههای فناورانه را به شکلی مؤثر متحول کند.
رفیعی، با اشاره به هدفگذاری این مرکز برای فاصله گرفتن از اتکای صرف به منابع دولتی گفت: هدف ما طراحی ابزارهایی بوده که بر پایه ظرفیت واقعی شرکتها و سرمایه اجتماعی شکل بگیرند. اوراق توسعه فناوری یکی از همین مدلها به شمار میرود، که با بازطراحی گواهی سپرده بانکی و انطباق آن با نیازهای شرکتهای دانشبنیان، امکان تأمین مالی پروژههای بزرگ را فراهم کرده است.
وی توضیح داد: این اوراق، در دو قالب «سرمایه در گردش» با حداقل درخواست ۱۰۰ میلیارد تومان و «سرمایه ثابت (طرح توسعهای)» با حداقل درخواست ۵۰۰ میلیارد تومان منتشر میشود و مخاطبان آن شرکتهای دانشبنیان یا شرکتهایی هستند که سطح فناوری طرحشان به تأیید ستادهای تخصصی معاونت علمی رسیده باشد.
رفیعی، همچنین به نقش صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد و گفت: این صندوق با ارائه بخشی از تضامین، تکمیل سرمایه برای خرید اوراق و حتی پذیرش بخشی از سود تحت عنوان پاداش فناوری، پشتوانه مهمی برای انتشار این اوراق محسوب میشود.
او افزود: یکی از نکات مهم این مدل، پذیرش داراییهای نامشهود شرکتها تا سقف ۲۰ درصد بهعنوان وثیقه است؛ موضوعی که برای بسیاری از شرکتهای دانشبنیان حیاتی است.
به گفته رییس مرکز تامین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی، خریداران اوراق نیز امکان ارائه آن بهعنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری یا بانک عامل را خواهند داشت که این ویژگی نقدشوندگی و جذابیت اقتصادی اوراق را افزایش میدهد.
رفیعی، در ادامه به مدل جدید «اوراق توسعه فناوری زنجیرهمحور» اشاره کرد و گفت: در این الگو، شرکتها تنها از بازار پول جذب سرمایه نمیکنند، بلکه زنجیره تأمین، فروش یا خدماتشان نیز وارد فرآیند خرید اوراق میشوند.
به گفته وی، این مدل هم هزینه تأمین مالی را کاهش میدهد و هم همکاری درونزنجیرهای را تقویت میکند. شرکتها برای جذابتر شدن مشارکت زنجیره، بستههای تشویقی غیرمالی طراحی میکنند و معاونت علمی و صندوق نوآوری نیز برای این مدل حمایتهای ویژهای در نظر گرفتهاند.
رئیس مرکز تأمین مالی با اشاره به عملکرد این مدل در بازار پول گفت: تاکنون حدود ۶۰ همت از طریق اوراق توسعه فناوری به شبکه بانکی معرفی شده و انتظار میرود این رقم تا پایان سال از ۱۰۰ همت هم عبور کند.
وی با اشاره به بهرهمندی از سرمایه اجتماعی و ترغیب جامعه به مشارکت در امر توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان، در طراحی الگوهای تامین مالی، تأکید کرد: یک سرمایه اجتماعی کمنظیر در کشور شکل گرفته که باید آن را در مسیر درست هدایت کنیم. طراحی و ترویج ابزارهای نوین تأمین مالی مانند اوراق توسعه فناوری، بخشی از همین مأموریت است و ما بهطور مستمر مدلهای جدید را به شرکتها معرفی خواهیم کرد.
رفیعی در پایان اعلام کرد: متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این مدل تامین مرکز تأمین مالی و سایر الگوها، میتوانند از طریق شماره تماس ۰۲۱۸۳۵۳۲۵۲۵ با مرکز تامین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی، در تماس باشند.
