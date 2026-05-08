۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

  شکست سنگین حزب نخست‌وزیر انگلیس در انتخابات محلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، نتایج اولیه انتخابات محلی انگلیس از شکست سنگین و فاجعه بار حزب کارگر در برابر حزب اصلاح راستگرا انگلیس حکایت دارد.

حزب کارگر به رهبری نخست‌وزیر انگلیس، در انتخابات محلی امروز متحمل شکست‌های سنگین و زودهنگامی شد؛ نتیجه‌ای که عمق خشم رأی‌دهندگان را نشان می‌دهد و تردیدها درباره آینده سیاسی استارمر را افزایش داده است.

حزب کارگر انگلیس به رهبری کی‌یر استارمر در مناطقی که نتایج اولیه را اعلام کردند، به‌ویژه در پایگاه‌های سنتی خود در مناطق صنعتی پیشین در مرکز و شمال انگلستان و همچنین بخش‌هایی از لندن، با ریزش شدید آرا مواجه شد.

طبق گزارش خبرگزاری رویترز، ذی‌نفع اصلی این تحول، حزب پوپولیست «اصلاح انگلیس» (Reform UK) به رهبری نایجل فاراژ، حامی پیشین برگزیت، بود که بیش از ۳۰۰ کرسی شورایی در انگلستان را به دست آورد و می‌تواند در اسکاتلند و ولز به اپوزیسیون اصلی در برابر حزب ملی اسکاتلند (استقلال‌طلب) و حزب «پلاید کامری» تبدیل شود.

استارمر در واکنش به این نتایج گفت: نتایج دردناک و بسیار سخت بود. این روزهای سخت عزم مرا برای تحقق تغییر وعده داده شده، سست نخواهد کرد.

جان هیلی، وزیر دفاع انگلیس، در واکنش به این شکست حزب کارگر بیان کرد: استارمر در سمت خود ادامه خواهد داد و مصمم است آنچه را انجام دهد که وظیفه خود می‌داند و برای انجام آن انتخاب شده است.

