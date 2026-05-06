معاون فرماندار گناوه: نظارت بر بازار تشدید شود

‌به گزارش خبرنگار مهر، حمیده سراجی صبح چهارشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار و آردونان شهرستان افزود: این جلسه با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ، حفظ آرامش بازار وجلوگیری از تخلفات در شرایط کنونی باحضور اعضا برگزار شده است.

‌ معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه با تأکید بر هویت‌ بخشی به فرآیند نظارت، مقرر کرد بازرسان در سطح بازار حتماً دارای کارت شناسایی معتبر باشند.

وی همچنین خواستار استفاده از خودروهای اداری جهت تسهیل در انجام گشت‌های بازرسی و کنترل قیمت‌ها در بازار شد.

سراجی افزود: قیمت درج شده بر روی کالا باید دقیقاً همان قیمتی باشد که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند و ملاک اصلی نظارت بازرسان ، تطبیق قیمت درج شده با قیمت فروش مدنظر قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه ضمن قدردانی از همکاری‌های بی‌دریغ بسیج اصناف در راستای حفظ آرامش بازار، بر ضرورت تداوم این همکاری‌ها تأکید کرد و خواستار تعامل بیشتر تمامی مسئولان در جهت جلوگیری از هرگونه افزایش غیرموجه قیمت‌ها در بازار شد.

وی همچنین بر لزوم تداوم گشت های بازرسی از نانوایی ها تاکید کرد و افزود: جهت رفع کمبود آرد، تمهیدات لازم اتخاذ و مشکل حل شده است.