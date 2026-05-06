برگزاری رویداد «گذر از مرزها» با حضور فعالان گردشگری عراق در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد شریفی ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری این رویداد اظهار کرد: نخستین رویداد «گذر از مرزها» با میزبانی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام و با حضور فم‌تور گردشگری از کشور عراق و فعالان حوزه گردشگری استان برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این رویداد را آشنایی فعالان گردشگری عراق با زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و مذهبی استان ایلام عنوان کرد و افزود: این برنامه در راستای توسعه تعاملات گردشگری و معرفی ظرفیت‌های استان به گردشگران خارجی برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام ادامه داد: برگزاری این فم‌تور در چارچوب برنامه‌های توسعه گردشگری استان و در پی تفاهم‌نامه همکاری که پیش‌تر میان دکتر احمد کرمی استاندار ایلام و مسئولان استان واسط عراق منعقد شده، انجام می‌شود.

شریفی تصریح کرد: این رویداد به مدت سه روز برگزار خواهد شد و طی آن میهمانان عراقی از زیرساخت‌های گردشگری و جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و مذهبی استان بازدید خواهند کرد.

وی همچنین از برگزاری نشست تخصصی میان فعالان بخش خصوصی گردشگری استان و هیأت گردشگری عراق خبر داد و گفت: این نشست عصر امروز در محل اداره‌کل میراث فرهنگی برگزار می‌شود و فرصتی برای ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان گردشگری دو طرف و توسعه همکاری‌های مشترک خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری استان اظهار کرد: ایلام به‌عنوان استانی چهار فصل و نوظهور در حوزه گردشگری، دارای ظرفیت‌های بکر طبیعی و تاریخی فراوانی است و امیدواریم با حضور این فعالان گردشگری و تولید محتوای مناسب، زمینه معرفی هرچه بیشتر جاذبه‌های استان در سطح منطقه و به‌ویژه کشور عراق فراهم شود.