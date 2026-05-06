۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

برگزاری رویداد «گذر از مرزها» با حضور فعالان گردشگری عراق در ایلام

ایلام - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام از برگزاری نخستین رویداد «گذر از مرزها» با حضور فعالان گردشگری عراق در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد شریفی ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری این رویداد اظهار کرد: نخستین رویداد «گذر از مرزها» با میزبانی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام و با حضور فم‌تور گردشگری از کشور عراق و فعالان حوزه گردشگری استان برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این رویداد را آشنایی فعالان گردشگری عراق با زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و مذهبی استان ایلام عنوان کرد و افزود: این برنامه در راستای توسعه تعاملات گردشگری و معرفی ظرفیت‌های استان به گردشگران خارجی برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام ادامه داد: برگزاری این فم‌تور در چارچوب برنامه‌های توسعه گردشگری استان و در پی تفاهم‌نامه همکاری که پیش‌تر میان دکتر احمد کرمی استاندار ایلام و مسئولان استان واسط عراق منعقد شده، انجام می‌شود.

شریفی تصریح کرد: این رویداد به مدت سه روز برگزار خواهد شد و طی آن میهمانان عراقی از زیرساخت‌های گردشگری و جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و مذهبی استان بازدید خواهند کرد.

وی همچنین از برگزاری نشست تخصصی میان فعالان بخش خصوصی گردشگری استان و هیأت گردشگری عراق خبر داد و گفت: این نشست عصر امروز در محل اداره‌کل میراث فرهنگی برگزار می‌شود و فرصتی برای ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان گردشگری دو طرف و توسعه همکاری‌های مشترک خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری استان اظهار کرد: ایلام به‌عنوان استانی چهار فصل و نوظهور در حوزه گردشگری، دارای ظرفیت‌های بکر طبیعی و تاریخی فراوانی است و امیدواریم با حضور این فعالان گردشگری و تولید محتوای مناسب، زمینه معرفی هرچه بیشتر جاذبه‌های استان در سطح منطقه و به‌ویژه کشور عراق فراهم شود.

کد مطلب 6821968

