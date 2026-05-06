  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

هوای پایدار تا یکشنبه در کرمانشاه ادامه دارد

هوای پایدار تا یکشنبه در کرمانشاه ادامه دارد

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از تداوم شرایط پایدار جوی تا یکشنبه خبر داد و گفت: دمای هوا از پنجشنبه روند افزایشی خواهد داشت.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تحلیل داده‌های هواشناسی اظهار کرد: از امروز چهارشنبه تا روز یکشنبه هفته آینده، شرایط نسبتاً پایداری در سطح استان حاکم خواهد بود.

وی افزود: طی این مدت، آسمان استان اغلب صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات نیز رشد ابر و وزش باد دور از انتظار نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: این وضعیت جوی سبب می‌شود پدیده قابل توجهی در استان رخ ندهد و شرایط در اغلب مناطق آرام باشد.

زورآوند با اشاره به وضعیت دمایی استان بیان کرد: میانگین دمای هوا در روز جاری کاهش مختصری خواهد داشت.

وی افزود: دما از روز پنجشنبه و جمعه به‌تدریج افزایش می‌یابد و در روزهای شنبه و یکشنبه تغییرات محسوسی نخواهد داشت.

کد مطلب 6821985

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها