هوای پایدار تا یکشنبه در کرمانشاه ادامه دارد

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تحلیل دادههای هواشناسی اظهار کرد: از امروز چهارشنبه تا روز یکشنبه هفته آینده، شرایط نسبتاً پایداری در سطح استان حاکم خواهد بود.
وی افزود: طی این مدت، آسمان استان اغلب صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات نیز رشد ابر و وزش باد دور از انتظار نخواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: این وضعیت جوی سبب میشود پدیده قابل توجهی در استان رخ ندهد و شرایط در اغلب مناطق آرام باشد.
زورآوند با اشاره به وضعیت دمایی استان بیان کرد: میانگین دمای هوا در روز جاری کاهش مختصری خواهد داشت.
وی افزود: دما از روز پنجشنبه و جمعه بهتدریج افزایش مییابد و در روزهای شنبه و یکشنبه تغییرات محسوسی نخواهد داشت.
