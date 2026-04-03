علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت هوای استان کرمانشاه اظهار کرد: امروز و فردا، آسمان اغلب نقاط استان نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات، وزش باد نسبتاً شدید و رگبارهای بهاری به همراه احتمال وقوع رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز یکشنبه شاهد کاهش ناپایداری‌ها خواهیم بود و برای سطح استان بارشی رخ نخواهد داد. شرایط جوی نسبتاً پایدار خواهد بود و آسمان اغلب نقاط استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: با عبور یک موج ناپایدار طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته پیش‌رو، بار دیگر در بعضی ساعات افزایش ضخامت ابر و وقوع بارش‌های بهاری در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست.

زورآوند ادامه داد: طی این مدت، متوسط دمای هوای استان در اغلب نقاط، تغییرات محسوسی نخواهد داشت و روند دما عمدتاً ثابت پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان از شهروندان خواست اخبار و هشدارهای هواشناسی را از مبادی رسمی دنبال کرده و تمهیدات لازم را به ویژه در صورت وقوع بارش یا رعدوبرق مدنظر قرار دهند.