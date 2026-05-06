تمرکز بانک تجارت بر پشتیبانی مالی از صنعت نفت و گاز در شرایط حساس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت روابط عمومی بانک تجارت، هادی اخلاقی در این دیدار با اشاره به اهمیت حمایت از شرکت‌های حوزه نفت و گاز تصریح کرد: در شرایطی که زیرساخت‌های نفت و گاز کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم از سوی دشمن مورد حمله قرار گرفت، حمایت از شرکت‌های فعال در این حوزه از جمله مهمترین دستورالعمل‌هایی است که از ابتدای جنگ مورد توجه مدیران و مجموعه همکاران بانک تجارت قرار گرفت.

مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به آمادگی این بانک برای مساعدت‌های ویژه به شرکت‌های حوزه نفت و گاز در شرایط فعلی کشور خاطرنشان ساخت: بر اساس سیاست‌های مالی کشور، بانک مرکزی تصمیمات مهمی در حوزه ابزارهای حمایتی گرفته است؛ در چنین شرایطی محصولات جدید بانک تجارت از جمله برات الکترونیک می‌تواند نقش مهمی در رفع نیازهای فعالان صنعت کشور داشته باشد.

در این جلسه مهندس سید جعفر هاشمی، مدیرعامل گروه گسترش نفت و گاز پارسیان بر نقش مهم بانک تجارت در پرتفوی مالی شرکت متبوع خود اذعان کرد و گفت: حمایت‌های مستمر بانک تجارت از شرکت‌های حوزه نفت و پتروشیمی، نقطه‌ی امیدوار کننده‌ای برای این شرکت‌ها بوده و هست و با محصولاتی که این بانک در طول سال‌های گذشته رونمایی کرده است، می‌توان به بهبود شرایط مالی و اقتصادی شرکت‌ها امیدوار شد.