به گزارش خبرنگار مهر، طرح خدمات سلامت اجتماعی دانش‌آموزان با همکاری مؤسسه همیاران سلامت روان اجتماعی در روستای شیرین‌بلاغ شهرستان بیجار ظهر چهارشنبه به اجرا درآمد.

این طرح با هدف توانمندسازی نوجوانان، کنترل و کاهش استرس و اضطراب دانش‌آموزان و همچنین ایجاد نشاط اجتماعی از طریق برگزاری برنامه‌های متنوع آموزشی و تفریحی برگزار شد.

در جریان اجرای این برنامه، مسابقات گروهی و فعالیت‌های شاد ویژه نوجوانان برگزار و تلاش شد فضای مناسبی برای ارتقای روحیه و تعاملات اجتماعی دانش‌آموزان فراهم شود.

همچنین آموزش مهارت‌های زندگی، تقویت اعتماد به نفس و ارتقای مهارت‌های ارتباطی به‌عنوان از مهم‌ترین محورهای این طرح مورد توجه قرار گرفت؛ موضوعی که نقش مؤثری در پیشگیری از بروز آسیب‌های روانی و اجتماعی در میان دانش‌آموزان دارد.

برگزارکنندگان این طرح هدف از اجرای آن را ارتقای سطح آگاهی نوجوانان و کمک به شکل‌گیری رفتارهای سالم اجتماعی عنوان کردند و ابراز امیدواری کردند تداوم چنین برنامه‌هایی به کاهش آسیب‌های اجتماعی در مناطق روستایی منجر شود.