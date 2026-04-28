به گزارش خبرگزاری مهر، مجید جودی در جلسه بررسی برنامه و عملکرد دوره ای سال جاری این نهاد با حضور مدیران استان های آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، اردبیل و قزوین در محل بنیاد مسکن زنجان، با بیان اینکه بلافاصله بعد از جنگ تحمیلی سوم، ستاد بازسازی را تشکیل دادیم، افزود:این ستاد شروع به ارزیابی واحدهای خسارت دیده در حین جنگ کرد.

وی با بیان اینکه ارزیابی واحدها در دوران جنگ به روز بود و ستادها به صورت شبانه روزی فعالیت می‌کردند، گفت: همکاران پس از آسیب های وارد شده سریعا در محل حادثه حاضر می شدند و ارزیابی خسارت را انجام می دادند.

معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: با اعتباراتی که از منابع داخلی بنیاد مسکن و صندوق ملی مسکن فراهم شد تعمیر ۳۰ هزار واحد آسیب دیده از جنگ به اتمام رسید و برنامه‌ریزی کردیم تا اواخر اردیبهشت ماه ۳۹ هزار واحد را به اتمام برسانیم.

جودی افزود:در روز ۲۸ اسفند ماه سال گذشته دولت طی مصوبه ای مسئولیت بازسازی در کلانشهرها را به شهرداری واگذار و اعلام کرد که در سایر شهرها و روستاها این مهم بر عهده بنیاد مسکن است.

معاون بازسازی بنیاد مسکن با بیان اینکه بانک مسکن، راه و شهرسازی و دولت از روزهای نخست جنگ رمضان پای کار بوده است، گفت:همچنین به صورت هفتگی جلسات هماهنگی بازسازی موقت برگزار و مشکلات احصا و هدفگذاری انجام می شد.

جودی با بیان از ابتدای جنگ تاکنون ۱۱۹ هزار ارزیابی از واحدهای خسارت دیده انجام شده است، افزود: هزار و ۱۰۰ واحد نیاز به احداث مجدد و ۳۹ هزار واحد نیاز به تعمیرات جزئی دارد.

معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه اسکان موقت برای واحدهایی که دچار تخریب کامل شده بودند مطرح شده است، گفت: برای اسکان موقت خانواده هایی که تکمیل واحدهای آنها بیش از چهار تا پنج ماه طول می‌کشد باید جایی را فراهم می‌کردیم.

جودی با بیان اینکه حدود ۹۰۰ واحد نیاز به ودیعه مسکن داشتند، گفت: همچنین برآورد ما این است که برای حدود دو هزار خانوار باید منابع اسکان موقت تامین می‌کردیم که این کار دو هفته پیش شروع شد.

وی با تاکید بر اینکه بانک مسکن در روستاها ۳۰۰ میلیون تومان، شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر ۴۰۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۶۰۰ میلیون تومان و مراکز استان‌ها (به‌جز کلانشهرها) ۷۰۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن در نظر گرفته است، گفت:همکاری خوبی از سوی سیستم بانکی در این زمینه اتفاق افتاد.

معاون بنیاد مسکن با تاکید بر اینکه تا امروز یک هزار و ۸۵۰ نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانک معرفی شدند و حدود یک هزار و ۳۰ نفر هم تسهیلات را دریافت کرده‌اند، گفت: ۷۰۰ نفر بعدی را نیز با همکاری مردم معرفی خواهیم کرد تا یک هفته دیگر اسکان موقت افراد واجد شرایط اسکان به سرانجام برسد.

وی ضمن قدردانی از عملکرد خیرین افزود:امیدواریم بتوانیم گامی هرچند کوچک در راستای حل مشکلات مردم برداریم.

سنددار شدن ۷۹ درصد اماکن روستایی

معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور نیز در این جلسه گفت: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، حدود پنج میلیون واحد مسکونی روستایی در کشور وجود دارد که تا کنون سه میلیون و ۹۶۷ هزار سند صادر شده است به این معنا که ۷۹ درصد از اماکن روستایی سنددار شده‌اند.

داریوش بلدی افزود: در بحث سنددار کردن اماکن روستایی در سال ۱۴۰۴، با تلاش همکاران، ۱۹۲ هزار و ۸۷۰ سند در سراسر کشور صادر شد.

بلدی با بیان اینکه تامین اعتبار برای بازنگری طرح هادی به صورت ملی و استانی انجام می‌شود، افزود: با مکاتبات صورت گرفته، اختیار استفاده از محل عواید زمین برای بازنگری‌ها نیز داده شده است.