۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

تشدید نظارت بر بازار شهرستان بروجن

بروجن- معاون دادستان بروجن گفت: بازار این شهرستان زیر نظارت دقیق دادستان قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعیدی معاون دادستان شهرستان بروجن گفت: اگرچه پیش از این نیز کنترل بازار به صورت مستمر توسط بازرسان سازمان‌های مربوطه انجام می‌شد، اما برنامه جدید شامل برگزاری گشت‌های مشترک هفته‌ای با حضور مستقیم نمایندگان دادستانی است.

وی افزود: این اقدام با هدف برخورد مؤثر با تخلفات احتمالی نظیر گران فروشی، کم فروشی، احتکار و عرضه کالاهای قاچاق یا تاریخ گذشته انجام می‌شود.

سعیدی گفت: شهروندان درصورت مشاهده هرگونه تخلف موارد را به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و یا ۱۲۴ اداره صنعت معدن و تجارت گزارش کنند.

